Во вторник, 18 августа, украинские православные христиане вспоминают Евстигнея-житника. По урожаю некоторых культур в этот день определяют - какой будет зима.

#Буквы собрали интересные факты о праздниках в этот день.

В Австралии в этот день отмечают День ветеранов войны во Вьетнаме. В Азербайджане и Казахстане – День пограничника, в России – День географа.

В Украине в этот день вспоминают об учреждении Почетного знака отличия президента Украины. Это была первая награда независимой Украины. Такой знак отличия учредил первый президент страны Леонид Кравчук в 1992 году.

Также в этот день в 1941 году НКВД начал депортацию этнических немцев из Крымской АCСР. Всего было депортировано около 65 тысяч граждан немецкой национальности.

Православные праздники 18 августа

Православная церковь в этот день вспоминает праведную Нонну, мать святителя Григория Богослова. Пять членов ее семьи были канонизированы. Муж Нонны был богатым человеком, но не принимал христианскую веру.

Спустя какое-то время супруг Ноны также покаялся. Он стал епископом Назианским и рукоположил собственного сына Григория в сан пресвитера.

Сама Нонна прожила долгую жизнь и умерла в 374 году за четыре года до распространения арианской ереси.

В народе говорят, что на Нонны лягушки в последний раз пели свои песни. В этот день они умолкали перед зимовкой.

Народные приметы на 18 августа: что нельзя делать

Во времена Киевской Руси в этот день славили ячмень, который даже в русском языке называли “жито” (от слова “жить”). Его сеяли в полнолуние, пока цветет калина, на свежем навозе, пережидая западный ветер. Считалось, что если во время сева будет дуть западный ветер, то ячмень взойдет худой с малым и скудным колосом. А еще на Евстигнея-житника замешивали из первого намолота ячменный хлебец.

Большой удачей считалось найти стебель с 12 колосьями, который в народе прозвали “житной маткой”. Такая находка сулила удачу во всех начинаниях и богатый урожай. Для этого стебель нужно было принести домой и хранить до следующего года, а во время посевной оставить его на поле.

Также собирали лук. В домах развешивали связи с луком, считая, что так воздух очищается от бактерий и микробов. Именно 18 августа месили хлеб из муки первого помола, чтобы в течение года не испытывать недостатка в продовольствии и сохранить запасы до следующей весны.

Какая погода в этот день – таким и декабрь будет.

Если лук прозревал на 18 августа – считалось, что крестьянин урожай потерял.

Нельзя в поле петь – только по дороге.

Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет.

Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – жди дождя.

Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день. Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет мрачным.

Чтобы удача сопутствовала во всем, работу в этот день нужно выполнять молча.

Чайки купаются в воде – к ненастью.

Что нельзя делать:

Запрещалось есть хлеб без соли или лука (также советовали запивать хлеб квасом).

Не рекомендуется оставлять детей одних в комнате.

18 августа: этот день в истории

1859 — Француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах второго акробата.

1868 — Французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.

1877 — американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.

1909 — Мэр Токио Юкио Одзаки подарил Вашингтону 2000 вишневых деревьев, которые президент США Тафт решил высадить возле реки Потомак.

1920 — Ратифицирована 19-я поправка к конституции США, предоставившая право голосовать женщинам.

Именинники 18 августа

1685 — Брук Тейлор, английский математик, именем которого назван ряд Тейлора.

1824 — Пьер Мартен, французский металлург, изобретатель мартеновского процесса.

1830 — Франц Иосиф I, император Австрийской империи (1848—1916) и король Венгрии (1867—1916), начавший Первую мировую войну.

1877 — Макс Фактор, американский парфюмер еврейского происхождения, основатель косметической компании “Макс Фактор”.

1933 – Роман Полански (наст. имя Раймунд Роман Либлинг), американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист польского происхождения (“Горькая Луна”, “Китайский квартал” и др.), лауреат премии “Оскар”.