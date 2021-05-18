18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Усього за два дні (18-20 травня) із Криму було виселено 180 014 осіб.

Про це розповідають #Букви.

Радянська влада звинуватила кримських татар у масовому дезертирстві з лав Червоної армії. 10 травня Берія в листі Сталіну також про це писав, додавши ще й “зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу” та “небажаність подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу”. Також в листі була сформульована пропозиція виселити все кримськотатарське населення до Узбекистану.

11 травня 1944 року була прийнята цілком таємна постанову Державного комітету оборони № 5859сс “Про кримських татар”. У документі знову ж таки говорилося про масове дезертирство, зрадництво та колабораціонізм. Ці звинувачення і стали обґрунтуванням депортації.

В Інституті національної пам’яті зазначають, що насправді жодних доказів масового дезертирства кримських татар не існує, а абсолютна більшість колабораціоністів загинула в боях чи була засуджена в індивідуальному порядку.

Початок депортації

Депортація кримських татар розпочалася о 3 годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася 20 травня. До операції було залучено 32 тис. співробітників НКВД. Людям давалося на збори від кількох хвилин до півгодини, дозволи брати особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію в розрахунку до 500 кг на родину. В реальності ж вдавалося зібрати в середньому 20-30 кг речей та продуктів. Все залишене майно забирала держава.

Протягом 2 днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли на схід.

Крім того, військомати мобілізували 6 тис. кримськотатарських юнаків – їх відправили на наряди Головного управління формування резервів до Гурьєва (Атирау, Казахстан), Куйбишева та Рибінська, ще 5 тис. кримських татар заслано на роботи до таборів тресту “Московуголь”. Разом вигнано з Криму за перші два дні 191 044 осіб. 5989 осіб, звинувачених у співпраці з німцями, заарештовано під час депортації. Вони потрапили до ГУЛАГу.

Кримські татари у місцях спецпоселень

Згідно з постановою Верховної Ради №792-VIII від 12.11.2015 року, депортація кримських татар у 1944 році визнана геноцидом, а 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.