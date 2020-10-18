Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине – День работников пищевой промышленности, в США – День Аляски, День шоколадного кекса, День без бороды, в Польше – День почтальона, во Франции – Фестиваль каштана, в Аргентине – День матери, в Азербайджане – День независимости, на Мальдивах – национальное праздник, в Великобритании – День Рогатого Бога Британии, в Германии – праздник урожая “Кирмес”, в Канаде – День личностей, в Чили – День флага, в Замбии – День молитвы, в Сенегале – День паломничества в Тубу.
Этот день в истории:
1009 – церковь “Гроба Господня”, христианская церковь в Иерусалиме, была полностью разрушен халифом Фатимидов Аль-Хаким би-Амр Аллахом.
1596 – подписано Брестскую унию – провозглашено присоединение ряда епархий православной Киевской митрополии во главе с митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Михаилом Рогозой к Апостольской Столицы в условиях подчиненности православных Папе Римскому.
1672 – бучачский мир Речи Посполитой и Османской империи. Речь Посполитая отказалась от претензий на Правобережную Украину.
1851 – в Лондоне впервые опубликован роман Германа Мелвилла “Моби Дик”.
1867 – Российская империя продала Аляску США.
1892 – Открывается первая коммерческая протяженная телефонная линия (Чикаго – Нью-Йорк)
1898 – США вступает в права владения Пуэрто-Рико.
1912 – Первая балканская война.
1918 – во Львове на собрании украинских депутатов австрийской Государственного Совета и членов Палаты Бар, украинских членов галицкого и буковинского сеймов был образован Украинский Национальный Совет, который возглавила украинское национальное движение в Австро-Венгерской империи.
1918 – провозглашено Чехословацкой Республике.
1927 – в Великобритании создана государственная радиовещательную (впоследствии и телевизионную) компании BBC.
1954 – Texas Instruments объявляет первый транзисторный радиоприемник.
1955 – запущен в действие Каховской ГЭС.
1991 – Азербайджан провозглашает независимость от СССР.
1994 – Верховная Рада Украины отменила запрет Компартии.
1995 – Украина вступила в Совет Европы.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 18 октября чтит память святой мученицы Харитины. Другие названия праздника: “Харитинин день”, “Вечная ткачиха”. В народе святую считали покровительницей ткачих.
Народные приметы на 18 октября
Если ветра в этот день нет, то будет похолодание.
Снега нет – то зима наступит не скоро.
Туман, исчезает после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.
Если на березах и дубах листья остаются – к суровой зиме.
Что можно делать 18 октября
Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.
В этот день подайте милостыню людям, которым нужна финансовая помощь.
Именины у Алексея, Петра, Дениса, Григория, Юлиана, Александры и Тихона.