В этот день в мире отмечают Всемирный день менопаузы, Международный день галстуки, День европейского бобра, Европейский день борьбы против торговли людьми, Европейский день бумажного пакета, Всемирный день игрушечной фотокамеры.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День работников пищевой промышленности, в США – День Аляски, День шоколадного кекса, День без бороды, в Польше – День почтальона, во Франции – Фестиваль каштана, в Аргентине – День матери, в Азербайджане – День независимости, на Мальдивах – национальное праздник, в Великобритании – День Рогатого Бога Британии, в Германии – праздник урожая “Кирмес”, в Канаде – День личностей, в Чили – День флага, в Замбии – День молитвы, в Сенегале – День паломничества в Тубу.

Этот день в истории:

1009 – церковь “Гроба Господня”, христианская церковь в Иерусалиме, была полностью разрушен халифом Фатимидов Аль-Хаким би-Амр Аллахом.

1596 – подписано Брестскую унию – провозглашено присоединение ряда епархий православной Киевской митрополии во главе с митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Михаилом Рогозой к Апостольской Столицы в условиях подчиненности православных Папе Римскому.

1672 – бучачский мир Речи Посполитой и Османской империи. Речь Посполитая отказалась от претензий на Правобережную Украину.

1851 – в Лондоне впервые опубликован роман Германа Мелвилла “Моби Дик”.

1867 – Российская империя продала Аляску США.

1892 – Открывается первая коммерческая протяженная телефонная линия (Чикаго – Нью-Йорк)

1898 – США вступает в права владения Пуэрто-Рико.

1912 – Первая балканская война.

1918 – во Львове на собрании украинских депутатов австрийской Государственного Совета и членов Палаты Бар, украинских членов галицкого и буковинского сеймов был образован Украинский Национальный Совет, который возглавила украинское национальное движение в Австро-Венгерской империи.

1918 – провозглашено Чехословацкой Республике.

1927 – в Великобритании создана государственная радиовещательную (впоследствии и телевизионную) компании BBC.

1954 – Texas Instruments объявляет первый транзисторный радиоприемник.

1955 – запущен в действие Каховской ГЭС.

1991 – Азербайджан провозглашает независимость от СССР.

1994 – Верховная Рада Украины отменила запрет Компартии.

1995 – Украина вступила в Совет Европы.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 октября чтит память святой мученицы Харитины. Другие названия праздника: “Харитинин день”, “Вечная ткачиха”. В народе святую считали покровительницей ткачих.

Народные приметы на 18 октября

Если ветра в этот день нет, то будет похолодание.

Снега нет – то зима наступит не скоро.

Туман, исчезает после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.

Если на березах и дубах листья остаются – к суровой зиме.

Что можно делать 18 октября

Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.

В этот день подайте милостыню людям, которым нужна финансовая помощь.

Именины у Алексея, Петра, Дениса, Григория, Юлиана, Александры и Тихона.