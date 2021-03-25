Голландская туристическая фирма Sunweb пригласила 187 человек на греческий остров Родос. Там они будут отдыхать в одном отеле на протяжение 8 дней. Организаторы хотят выяснить — можно ли возобновить туризм во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Те, кого изберут для “туристического эксперимента”, смогут поехать на остров Родос за 399 евро. Условия поездки просты: за такую низкую цену голландцы будут отдыхать в отеле по системе “все включено”. Но. Они не имеют права уезжать из отеля по собственной инициативе, а когда вернуться домой – будут на самоизоляции не менее 10 дней. Также “туристам” разрешат купаться в бассейнах и есть в ресторанах, но нельзя выходить на пляж.

Отдыхающим должно быть не меньше 18 и не больше 70 лет. Те, кто заболеет по прибытии в Грецию или во время отдыха – будут на изоляции в одном из местных отелей. Все оплатит туристическая компания. В турфирме отметили, что разработали специальные правила поездки, одобренные голландским агентством общественного здравоохранения RIVM.

Поучаствовать в таком эксперименте уже согласились более 25 тысяч человек.

Голландское правительство согласилось финансово поддержать эксперимент.

При этом в правительстве пояснили, что на общих основаниях настоятельно рекомендуют не ездить за границу на отдых до середины мая.

Цель эксперимента — понять, безопасно ли открывать границы летом и какие дополнительные ограничения можно ввести в условиях пандемии. Возможно, удастся определить безопасный способ отдыхать и путешествовать в условиях пандемии.

К примеру, в Амстердаме на прошлых выходных провели такого типа музыкальный фестиваль. Был ли он источником массового заражения коронавирусом — пока неизвестно.