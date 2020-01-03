В населенном пункте Сундалсера в Норвегии зафиксировали рекордно высокую температуру в январе — +19°C. Это на 25°C выше, чем в среднем в этот месяц по стране.

Об этом информирует британское агентство ВВС.

Как рассказали очевидцы, из-за аномально теплой погоды люди выходили на улицу в одних футболках и плавали в море.

“Это новый рекорд для теплой погоды здесь… Люди гуляли на улицах в футболках сегодня. Многие люди обычно катаются на лыжах в это время”, – рассказал мэр местного муниципалитета Ивонн Уолд.

Температурный рекорд был зафиксирован в четверг, 2 января. Это был самый теплый январский день в стране за всю историю наблюдений.

В этот же день в норвежском городе Ондалснес темперутура воздуха утром 2 января составила +18,6 градусов по Цельсию, сообщает The Local.

И хотя многие наслаждались теплой погодой, существуют опасения, что она является свидетельством изменений климата.

Как объяснил метеоролог BBC Питер Макеворд, причина чрезвычайно высокой температуры в Сундалсере кроется в его расположении. Населенный пункт находится на склоне, а потому часто подвергается воздействию фенов — сильных, порывистых, теплых и сухих местных ветров, дующих с гор в долину.