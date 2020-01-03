Об этом информирует британское агентство ВВС.
Как рассказали очевидцы, из-за аномально теплой погоды люди выходили на улицу в одних футболках и плавали в море.
“Это новый рекорд для теплой погоды здесь… Люди гуляли на улицах в футболках сегодня. Многие люди обычно катаются на лыжах в это время”, – рассказал мэр местного муниципалитета Ивонн Уолд.
Температурный рекорд был зафиксирован в четверг, 2 января. Это был самый теплый январский день в стране за всю историю наблюдений.
В этот же день в норвежском городе Ондалснес темперутура воздуха утром 2 января составила +18,6 градусов по Цельсию, сообщает The Local.
И хотя многие наслаждались теплой погодой, существуют опасения, что она является свидетельством изменений климата.
Как объяснил метеоролог BBC Питер Макеворд, причина чрезвычайно высокой температуры в Сундалсере кроется в его расположении. Населенный пункт находится на склоне, а потому часто подвергается воздействию фенов — сильных, порывистых, теплых и сухих местных ветров, дующих с гор в долину.
- Из-за аномально теплой погоды, которая наблюдалась в декабре 2019 года, в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.
- 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Так, был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 °С. Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев.