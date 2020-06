#Буквы собрали факты об этих праздниках.

В Алжире сегодня День революции, в Кувейте – День независимости, в Тобаго – День Труда, а в Уругвае День рождения Хосе Артигаса. В США сразу же два важных праздника – День освобождения рабов и День эмансипации. В Украине сегодня впервые на государственном уровне отмечают День фермера.

День фермера в Украине

Соответствующий указ №234/2020 опубликован на сайте главы государства.

“Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства, постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня”, – говорится в документе.

На неофициальном уровне фермеры отмечали свой профессиональный праздник также 19 июня. Это связано с тем, что в этот день в 2003 году был принят закон “О фермерском хозяйстве”.

Международный день прогулки

В Сети есть данные о двух датах, когда отмечают этот праздник. Это 15 и 19 июня, но все же именно вторая дата более распространена.

Цель праздника – призвать окружающих оценить важность неспешных прогулок.

По одной из версий, дата праздника, 19 июня, выбрана в связи с тем, что именно в этот день его впервые отметили в 1970-х годах в американском штате Мичиган. Основатель праздника У.Т. Рабе предложил День пешей прогулки в ответ на популярный бег трусцой, намеренно подчёркивая желание замедлить и без того стремительный темп жизни.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

19 июня отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict). Дата была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № A/RES/69/293 от 19 июня 2015 года, с целью привлечения дополнительного внимания к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов: как международных, так и внутригосударственных (гражданских войн), независимо от того, какой характер они носят: политический, религиозный, национальный.

Дата была выбрана в честь принятия 19 июня 2008 года резолюции Совета Безопасности 1820 (2008), в которой Совет осудил сексуальное насилие в качестве тактики ведения войны и препятствия на пути миростроительства.

Помимо задач по прекращению конфликта, решается масса сопутствующих проблем.

“Сексуальное насилие в условиях конфликта” – это изнасилование, сексуальное рабство, принудительную проституцию, принудительную беременность, принудительные аборты, принудительную стерилизацию, насильственные браки и любые другие сопоставимые по степени тяжести формы сексуального насилия в отношении женщин, мужчин, девочек или мальчиков, имеющие прямое или косвенное (временное, пространственное или причинно-следственное) отношение к конфликту.

ООН уделяет отдельное внимание проблеме сексуального насилия во время войн.

В этот день, 19 июня, ООН ежегодно обращается к лидерам государств, странам, втянутым в военные действия, к мировому сообществу с призывом вести непримиримую борьбу с сексуальным насилием, направить все силы на предотвращение его проявления.

“Сексуальное насилие представляет собой угрозу для права каждого человека на достойную жизнь и для мира и безопасности всего человечества… Поэтому давайте в память о всех жертвах в этот день подтвердим нашу приверженность делу пресечения сексуального насилия в условиях конфликта и обеспечения мира и справедливости для всех”, — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

День эмансипации в США

Ежегодно 19 июня во многих штатах США отмечается День эмансипации или День свободы (Freedom Day).

Исторической предпосылкой для установления Дня эмансипации послужило освобождение афро-американского населения Техаса от рабства в 1862 году. И Техас стал первым штатом, который объявил этот день государственным праздником с 1890 года.

Праздник также называют Днем свободы или Juneteenth (от англ. June —июнь и nineteenth — девятнадцатый).

На сегодняшний день 41 штат США отмечает 19 июня либо как государственный, либо как национальный праздник.

Наиболее активно отмечают День свободы афроамериканцы. Они в этот день устраивают представления с элементами традиционной культуры, а также танцами и песнями.

Православные праздники 19 июня

В народе 19 июня чтится Ларион Пропольник. Считалось, что в этот период пора полоть сорняки в поле.

Православная церковь вспоминает святого Илариона Долмацкого. Он родился в христианской семье и очень рано постригся в монахи, а потом стал учеником преподобного Григория Декаполита.

В обители его посвятили во пресвитера. После смерти игумена братия хотела избрать Илариона на это место, однако он тайно удалился в Византию.

Позднее святитель патриарх Никифор убедил Илариона стать игуменом. Он управлял монастырем восемь лет.

На Руси святого называли Ларионом. В день его памяти было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. Крестьяне считали, что, если вовремя с ними не справиться, это принесет беды. Также считалось, что сорную траву можно полоть, только когда месяц идет на убыль, а на полную луну такая работа бесполезна, поскольку сорняки вскоре снова вырастут.

Народные приметы на Лариона Пропольника: что нельзя делать

Дует северный ветер – летом будет много осадков.

Слышен крик перепелов – на дождливую погоду.

Дует ветер в восточном направлении – лето будет дождливым.

Жуки летают вечером – можно рассчитывать на хорошую погоду.

19 июня можно рыть колодец. Чтобы определить “правильное” место, к земле прикладывали сковороду, а через некоторое время смотрели, с какой стороны она намокла – там, по приметам, воды находится близко к поверхности земли.

Что нельзя делать:

Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся.

В огороде нельзя забывать о сорняках, иначе не выведутся, а урожая не будет.

Также нельзя обижаться 19 июня.

19 июня: этот день в истории

240 до н. э. — греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил длину земного меридиана.

1790 — во Франции отменено потомственное дворянство.

1829 — сэр Роберт Пиль основал лондонскую столичную полицию.

1846 — в Нью-Джерси (США) прошел первый в истории бейсбольный матч.

1862 — рабовладение запрещено на всей территории США.

1865 — генерал армии северян Гордон Гранжер объявил свободу рабам в штате Техас.

1910 – в США впервые праздновался День отца, учрежденный миссис Додд в Спокане, штат Вашингтон.

1921 — перепись населения в Великобритании.

1974 — канадский инженер Дон Бейтмен подал заявку на патент о системе предупреждения о близости земли (GPWS), впоследствии спасшей тысячи жизней.

Именинники 19 июня

1786 — Федор Глинка, русский поэт, публицист и прозаик, декабрист.

1842 — Карл Целлер, австрийский композитор, классик венской оперетты.

1896 — Уоллис Симпсон, американка, супруга герцога Виндзорского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII.

1945 – Радован Караджич, первый президент Республики Сербской (1992—1996), приговоренный Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному заключению.

1964 — Борис Джонсон, британский политик и государственный деятель, премьер-министр Великобритании (с 2019).

Поздравления с жнем ангела сегодня принимают Виссарион, Елисей, Ефим, Илларион, Иона, Софрон, Сусанна, Фекла.