Об этом сообщают #Буквы.
В Украине – День стеклопроизводителя, День работников гидрометеорологической службы, во Франции – Праздник молодого вина “Божоле нуво”, в США – День Рокки и Буллвинкля, “Большой американский дымок” День палаточного лагеря, День равных возможностей, День пожелания плохого дня, День газированных напитков с кофеином, в Монако – Национальный день на Мали – день освобождения, в Бразилии – день флага, в Пуэрто-Рико – день открытия, в Мьянме – Национальный день.
Этот день в истории:
1190 – основан Тевтонский орден
1891 – В Германской империи продали первую игрушечную железную дорогу.
1916 – император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставил автономию Восточной Галиции.
1919 – Сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора, вследствие чего США вынуждены были выйти из Лиги Наций /
1921 – создано Укрмет – центральную метеорологическую службу Украины. День работников гидрометеорологической службы Украины.
1969 – бразильский футболист Пеле забил свой 1000-й гол на своем 909-м матче.
1978 – в результате массового самоубийства членов секты “Народный Храм”, управляемой Джимом Джонсом, в Гайане погибли 911 человек.
1986 – В СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности.
1989 – С кладбища концлагеря возле с. Кучино Пермской области Российской СФСР, на Байковом кладбище Киева перезахоронены бренные останки членов Украинской Хельсинкской группы: Василия Стуса, Юрия Литвина, Олексы Тихого.
1997 – началась экспедиция международного экипажа на борту американского космического корабля многоразового использования “Колумбия”, в которой вместе с космонавтами из США и Японии участвовал первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.
2012 – в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.
Какой сегодня церковный праздник:
Сегодня православные христиане чтят память Павла Исповедника, епископа Малой Азии. При жизни ему пришлось пережить гонения и нападений, поскольку в этот период проводилась активная деятельность, направленная против христианства. Павла вместе со святым Феофилактом убили во время преследований.
Также сегодня почитается память Максима Исповедника и Василия Исповедника.
Народные приметы:
- Лед промерзает кучей на реке – в следующем году хлеба много будет.
- У лошадей хороший аппетит – зимой они не будут страдать от болезней.
- Гладкий лед 19 ноября – будет богатый урожай.
- Снегопад 19 ноября – зима тоже будет снежной.
- Если звезды кажутся маленькими – будет снег.
Что нельзя делать сегодня:
- Не стоит этого дня сквернословить и плохо думать о других;
- Нельзя выносить мусор из дома;
- Не стоит сегодня брать деньги в долг, а также занимать другим;
- Не следует этого дня лениться.
Сегодня именины отмечают Герман, Павел, Клавдия, Северин, а также Александра.