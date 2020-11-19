Сегодня, 19 ноября, мир отмечает День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, Международный мужской день, День отказа от курения, Всемирный день сантехника, Всемирный день туалета, Всемирный день философии, День женского предпринимательства.

Об этом сообщают #Буквы.

В Украине – День стеклопроизводителя, День работников гидрометеорологической службы, во Франции – Праздник молодого вина “Божоле нуво”, в США – День Рокки и Буллвинкля, “Большой американский дымок” День палаточного лагеря, День равных возможностей, День пожелания плохого дня, День газированных напитков с кофеином, в Монако – Национальный день на Мали – день освобождения, в Бразилии – день флага, в Пуэрто-Рико – день открытия, в Мьянме – Национальный день.

Этот день в истории:

1190 – основан Тевтонский орден

1891 – В Германской империи продали первую игрушечную железную дорогу.

1916 – император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставил автономию Восточной Галиции.

1919 – Сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора, вследствие чего США вынуждены были выйти из Лиги Наций /

1921 – создано Укрмет – центральную метеорологическую службу Украины. День работников гидрометеорологической службы Украины.

1969 – бразильский футболист Пеле забил свой 1000-й гол на своем 909-м матче.

1978 – в результате массового самоубийства членов секты “Народный Храм”, управляемой Джимом Джонсом, в Гайане погибли 911 человек.

1986 – В СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности.

1989 – С кладбища концлагеря возле с. Кучино Пермской области Российской СФСР, на Байковом кладбище Киева перезахоронены бренные останки членов Украинской Хельсинкской группы: Василия Стуса, Юрия Литвина, Олексы Тихого.

1997 – началась экспедиция международного экипажа на борту американского космического корабля многоразового использования “Колумбия”, в которой вместе с космонавтами из США и Японии участвовал первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

2012 – в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Какой сегодня церковный праздник:

Сегодня православные христиане чтят память Павла Исповедника, епископа Малой Азии. При жизни ему пришлось пережить гонения и нападений, поскольку в этот период проводилась активная деятельность, направленная против христианства. Павла вместе со святым Феофилактом убили во время преследований.

Также сегодня почитается память Максима Исповедника и Василия Исповедника.

Народные приметы:

Лед промерзает кучей на реке – в следующем году хлеба много будет.

У лошадей хороший аппетит – зимой они не будут страдать от болезней.

Гладкий лед 19 ноября – будет богатый урожай.

Снегопад 19 ноября – зима тоже будет снежной.

Если звезды кажутся маленькими – будет снег.

Что нельзя делать сегодня:

Не стоит этого дня сквернословить и плохо думать о других;

Нельзя выносить мусор из дома;

Не стоит сегодня брать деньги в долг, а также занимать другим;

Не следует этого дня лениться.

Сегодня именины отмечают Герман, Павел, Клавдия, Северин, а также Александра.