Во вторник, 19 мая, в мире отмечают День рождения Кубика Рубика, а православные христиане вспоминают о мученике Иове. В этот день принято сеять горох.

#Буквы собрали интересные факты о праздниках 19 мая 2020 года.

19 мая во Вьетнаме отмечают День рождения Хо Ши Мина, революционера и политического деятеля. В Дании сегодня День всеобщей молитвы, в Финляндии – День военного флага и День поминовения.

У греков сегодня День памяти жертв геноцида. Эта памятная дата отмечается с 1994 года, чтобы не забывать о жертвах понтийского геноцида греков со стороны турок в период 1914-1923 гг. в Османской империи.

Во Франции сегодня День Святого Ива Кермартенского (Иво Хелори), покровителя юристов, нотариусов и адвокатов, а в Украине – День памяти жертв политических репрессий.

День рождения Кубика Рубика

Сегодня фанаты Кубика Рубика отмечают день его рождения. Головоломка была изобретена венгерским скульптором и архитектором Эрне Рубиком в 1974 году и запатентована в 1975-м.

Правильно головоломка называется “Кубик Рубика”. Изначально изобретение назвали “магический кубик” (bűvös kocka).

Кубик Рубика — лидер среди игрушек по общему количеству продаж: по всему миру было продано порядка 450 млн головоломок, как оригинальных, так и различных аналогов.

Люди, увлекающиеся скоростной сборкой кубика Рубика, называются спидкуберами. А сама скоростная сборка — спидкубинг (speedcubing). Один из самых популярных методов скоростной сборки – метод Джессики Фридрих.

Официальные соревнования по скоростной сборке кубика Рубика регулярно проводятся Всемирной ассоциацией спидкубинга (WCA). Каждый год проходит чемпионат Европы, Азии и чемпионат мира.

В классической дисциплине (кубик 3×3×3) действующий рекорд 3,47 секунды. Он был установлен представителем КНР Ду Юшенгом в 2018 году на соревновании Wuhu Open 2018 в Китае.

Православные праздники 19 мая

19 мая православная церковь чтит память двух святых по имени Иов: это преподобный игумен Иов Почаевский и праведный Иов Многострадальный, который является образцом веры и терпения. Согласно библейскому рассказу, Иов жил благочестиво и был весьма богатым человеком. С разрешения Бога дьявол отобрал у него все – богатство, семерых детей, здоровье, но даже в таких сложных испытаниях тот остался верен. Видя преданность Иова Богу, дьявол отступил. Бог же вознаградил Иова еще больше – он снова разбогател, у него родились дети, а его дочери считались самыми красивыми на земле. Сам Иов прожил очень долгую жизнь – видя, как растут несколько поколений после него.

Согласно народному календарю, 19 мая отмечается Иов Горошник или Россенник. В этот день наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.

Приметы на Иова Горошника

Иова прозвали Горошником из-за начала посевов гороха.

В этот день говорили: “Приходи работать на белые горохи”. На Киевской Руси горох и бобы были доступны всем — даже беднякам. Не зря существовала присказка “остаться на бобах”. Еще одна поговорка, связанная с бобовыми, свидетельствует о том, что их разводят уже очень давно: “Это было во времена царя Гороха”.

В этот день крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считается очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: “Иов росы распустил”.

На Иова Горошника все старались ходить босиком по росе.

Если в день Иова Горошника росы много, то в этом году будет хороший урожай огурцов.

Ночь теплая на Иова – примета к тому, что огурцов будет много, а если они будет холодной – жди неурожая.

Большая роса и ясная погода 19 мая – огурцы уродятся.

Большая роса и ясная погода 19 мая – огурцы уродятся. Нет росы утром – жди перемены погоды.

На кленах видны сережки – примета возвещает о том, что можно сеять свеклу.

Если сок капает из обломанной ветки – жди ясной погоды.

Осы выбрали для сооружения гнезд открытые места – лето будет сырым.

Туман на рассвете – не жди осадков, а облаков и вовсе мало будет.

В этот день запрещено ссориться с близкими, а также нежелательно планировать поездки.

19 мая: этот день в истории

1849 — после высылки из Пруссии Карла Маркса вышел последний номер “Новой рейнской газеты”, издававшейся К. Марксом и Ф. Энгельсом. Номер был напечатан красной краской и стал сенсацией.

1908 — на сцене парижской “Гранд-опера” Сергей Дягилев поставил оперу М. Мусоргского “Борис Годунов” с Федором Шаляпиным в главной роли.

1910 — возвращение кометы Галлея: Земля пересекла хвост кометы. По этому случаю в США прошла бойкая распродажа таблеток “Комета”, которые предлагались в качестве противоядия: распространились слухи, что в хвосте кометы содержатся ядовитые вещества. Однако, вопреки опасениям, комета не причинила землянам никакого вреда. Даже необычных атмосферных явлений зафиксировано не было.

1921 — Конгресс США постановил значительно сократить квоту на прием эмигрантов из стран Европы, в первую очередь из России, Греции и Италии.

1930 – белым женщинам предоставили избирательные права в Южной Африке.

1980 – в Анахайме, Калифорния, Apple представила публике свою новую разработку — “Apple III”. Это стало первой неудачей известной фирмы.

1994 – единогласным решением, Греческий парламент постановил считать 19 мая Днем Памяти геноцида малоазийских греков турками.

Именинники 19 мая

1762 – Иоганн Готлиб Фихте, философ, общественный деятель, представитель немецкого классического идеализма.

1857 – Джон Джекоб Абель, американский биохимик и фармаколог, первооткрыватель адреналина, создатель первого аппарата для гемодиализа.

1870 — Альберт Гамильтон Фиш, американский серийный убийца и каннибал.

1881 — Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турецкой Республики (1923—1938).

1909 — Николас Уинтон, британский филантроп, накануне Второй мировой войны организовавший спасение еврейских детей оккупированной немцами Чехословакии.

1977 — Наталия Орейро, уругвайская певица и актриса.