В среду, 19 августа, в мире отмечают День гуманитарной помощи и День фотографии. Для православных христиан в этот день наступает особый праздник – Преображение Господне, или, как его называют в народе – Яблочный Спас.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Афганистане 19 августа празднуют День независимости, в Норвегии – День рождения кронпринцессы Метте-Марит. В США сегодня День авиации, а в Украине – День пасечника.

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day)

В декабре 2008 года Генеральная ассамблея ООН резолюцией A/RES/63/139 объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи (World Humanitarian Day).

Цель этого праздника – повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. В этот день повсеместно напоминают о важности международного сотрудничества в этой сфере.

В последние годы заметно возросла способность гуманитарного сообщества быстро и эффективно реагировать на разного рода кризисы и катастрофы, вызванные природными либо человеческими факторами, а также предвосхищать их.

“Каждый день, преодолевая опасности и невзгоды, гуманитарные работники помогают миллионам людей в странах, охваченных войной или переживающих стихийное бедствие. Их труд — это наглядная иллюстрация того, что помощь нуждающимся должна и может оказываться вне зависимости от религиозной, расовой или половой принадлежности”, – сказано в резолюции ООН.

Также в этот день принято вспоминать людей, которые потеряли свои жизни, спасая других. К примеру, сотрудник ООН Сержиу Виейра ди Меллу, погибший в результате взрыва штаб-квартиры ООН в Багдаде. Поскольку это произошло 19 августа 2003 года, в память о его смерти была выбрана дата для Всемирного дня гуманитарной помощи.

Всемирный день фотографии (World Photography Day)

Праздник был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара.

такую дату выбрали из-за того, что в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, то есть прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера, у которого патент выкупило правительство Франции, оно и провозгласило его изобретение “подарком миру”.

Именно изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной “технологии”.

В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компанией Sony цифровой камеры, позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки.

День пасечника

В Украине 19 августа ежегодно отмечают национальный профессиональный праздник пчеловодов, начиная с 1997 года.

15 августа 1997 года второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ № 815/97, в котором говорилось: “В поддержку инициативы Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пасечников Украины постановляю: Установить на Украине профессиональный праздник пчеловодов — День пасечника, который отмечать ежегодно 19 августа”.

В этот день пасечники со всей страны предлагают попробовать и купить свою продукцию.

Православные праздники 19 августа

В этот день православные христиане отмечают один из самых важных праздников – Преображение Господне.

Согласно библейским текстам, Иисус Христос взял с собой троих учеников – Петра, Иоанна и Иакова и отправился с ними на гору Фавор. Там и произошло Преображение Христа. В какой-то момент ученики увидели, что их учитель в блистательной белоснежной одежде разговаривает с двумя древними пророками – Моисеем и Ильей.

Это произошло за 40 дней до распятия Христа.

Вот что пишет Библия по этому поводу:

“По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте” (Мф. 17, 1-5).

Своим Преображением Христос пытался пояснить ученикам суть своей божественной природы, а также передать хотя бы часть таинства того, что будет происходить на Небесах.

Народные приметы на Спаса: что нельзя делать

В народе Преображение Христово еще называю Спаса, а поскольку таковых несколько – Яблочным Спасом.

Люди верили, что в этот день нельзя прогонять мух, если они садятся на руку – можно спугнуть счастье, поэтому нужно было подождать, пока она сама улетит.

Надкусив яблоко 19 августа, можно предугадать свою судьбу: если яблоко кислое – стоит ждать неприятностей, если сладкое – удача в самое ближайшее время постучится в ваш дом. Кисло-сладкое яблоко означало крепкую семью, покой и уют в доме.

Приметы:

Дождь на Второй Спас сулил мокрую и холодную зиму. А вот солнце и тепло в праздник – обещали снежную зиму, без сильных морозов.

Колосья пшеницы уродятся крупные, если во время посева дует северный ветер.

Если пчелы собираются в рой, и начался мелкий дождь, скоро наступит холодная и дождливая осень, а если на мед слетаются пчелы, то достаток в доме обеспечен.

Если листья на деревьях пожелтели на Яблочный Спас, значит в скором времени сильно похолодает.

Весь урожай зерновых нужно собрать до 19 августа, иначе первый дождь все погубит.

Кто занимается шитьем на праздник – будет лить слезы всю жизнь.

Что нельзя делать:

Жениться и выходить замуж в этот день, как и в другие дни Успенского поста, категорически запрещалось, так как это считалось большим грехом. Есть поверье, что молодые, обручившиеся в дни Успенского поста, никогда не будут счастливыми.

Запрещено убивать или прогонять насекомых.

Не рекомендуется встречать этот день в грязи. Накануне нужно хорошенько убраться и завершить все дела по дому. На Яблочный Спас можно только готовить пищу и собирать урожай. Все остальное считается грехом.

19 августа: этот день в истории

1692 — в Массачусетсе за колдовство повешены пять женщин.

1848 — газета “The New York Herald” опубликовала первое сообщение о найденном в Калифорнии золоте.

1856 — американец Гейл Борден (Gail Borden) запатентовал способ получения сгущенного молока.

1914 — создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов — Украинская боевая управа.

1947 — впервые синтезирован витамин А.

Именинники 19 августа

1646 — Джон Флемстид, английский астроном, первый директор Гринвичской обсерватории.

1883 — Габриель “Коко” Шанель, французская женщина-модельер, законодательница моды.

1946 — Билл Клинтон, 42-й президент США (1993—2001).