19 травня світ відзначає Всесвітній день боротьби з гепатитом, відзначається Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами, проголошений Міжнародним Альянсом з боротьби з гепатитами. День травневого сонця, День блокнота або День записної книжки.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1051 — у французькому Реймсі короновано дочку Ярослава Мудрого — Анну Ярославну.

1536 — страта Анни Болейн, дружини англійського короля Генріха VIII.

1568 — англійська королева Єлизавета I наказала заточити до в’язниці колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред’явила свої права на англійський престол.

1649 — Англія проголошена республікою.

1861 — у Сумах відкрито першу в Україні недільну школу.

1997 — компанія Hewlett-Packard випустила свій перший портативний комп’ютер, що працював під операційною системою Windows CE.

1998 — з національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.

2005 — на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православні християни вшановують пам’ять Праведного Іова Багатостраждального та Іова Почаївського.

Прикмети погоди:

Якщо 19 травня ясна та сонячна погода, то буде хороший врожай;

Якщо вранці багато роси, то день буде хорошим;

Якщо вранці не помітно роси на траві та на землі, то очікуйте дощ;

Якщо чути спів пташок, то найближчі дні будуть теплі та сонячні.

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Іван, Іов, Денис, Михай, Дим, Донат, Касьян.