19 октября мир отмечает День написания письма в будущее, День "Оцените свою жизнь" и Всемирный день детской кости и суставов.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День новых друзей, День супа из морепродуктов, в Казахстане – День спасателя, в Молдове – День юриста, в Ниуэ – День Конституции, в Болгарии – День святого Иоанна Рыльского Чудотворца, в Перу – День перуано-Африканской дружбы, в Кыргызстане – День работников социальной защиты и профсоюзов, в Албании – День беатификации матери Терезы, на Ямайке – День национальных героев, в Перу – Фестиваль “Сеньор-де-Лурен”.

Памятные даты 19 октября:

1812 – Наполеон оставил Москву

1918 – создана во Львове Украинский Национальный Совет провозгласил образования Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии.

1943 – Альберт Шварц открыл антибиотик стрептомицин.

1947 – началась (19-21 октября) массовая (около 150 тыс. Человек) депортация украинский в Сибирь.

1955 – советские войска покинули территорию Австрии.

1956 – СССР и Япония подписали в Москве декларацию о прекращении состояния войны и восстановление дипломатических отношений.

1956 – Польская объединенная рабочая партия вооружила польских рабочих в ответ на продвижение на Варшаву оккупационных советских войск под командованием советского маршала Константина Рокоссовского, тогда номинального министра обороны Польской Народной Республики.

1961 – в Карлсруэ, (ФРГ), суд (8-19 октября), вынес приговор агенту КГБ Б. Сташинскому, убийцы Л. Ребета i Бандеры, и признал ответственными за организацию убийств правительство СССР i ЦК КПСС.

1964 – авиакатастрофа Ил-62 в Белграде, погибла советская военная делегация – от 23 до 33 человек, среди других начальник Генерального штаба СССР маршал Бирюзов.

Какой сегодня церковный праздник:

По церковному календарю 19 октября отмечаем день Дениса и Фомы. Личность Фомы связывают с Яремой. Святой Фома был одним из 12 апостолов, не поверил в воскресение Иисуса Христа. Жил он в Галилее и занимался рыболовством.

Фома не поверил в воскресение Иисуса, то он сам явился к Фоме и показал ему свои раны. Впоследствии Фома продолжал проповедовать христианство на территории Персии и Индии. Умер мученической смертью в I веке, погибнув от рук язычников.

В народе существует выражение “Фома неверующий”.

Традиции и обряды:

Сельские жители 19 октября подводили итоги хозяйственного года. Молились апостолу Фоме.

С 19 октября дни становятся короче, а ночи – длиннее.

Крестьяне верили, что чем больше запас пищи до 19 октября, тем проще будет пережить зиму. По поверью Фома очень любит запасливых и экономных людей.

В особо урожайные годы накрывали богатый стол.

Приметы:

Если на западе солнечный диск бледнее обычного – скоро подует сильный западный ветер.

Если вечерняя заря ярко-красного цвета и держится очень долго – придет непогода.

Увидели стаи ворон – к ненастью.

Если погода безветренная, то скоро похолодает.

Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоды. Если стелется по земле, то будет дождь.

Если утро туманный и мрачный, то день будет погожим.

Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.

Сухой снег, выпавший в этот день – урожайное лето.

Если земля снегом покрылась, то во второй половине ноября зима на ноги станет.

Что нельзя делать:

В этот день нельзя отказывать в милостыне.

Нельзя на Фому обманывать.

На Фому категорически запрещено лениться, сплетничать.

Также нельзя переедать.

В лес сегодня ходить нельзя, нечисть не спит.

Запрещается косить или курить траву.

Именинники: Петр, Иван.