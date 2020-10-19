Об этом рассказывают #Буквы.
В США – День новых друзей, День супа из морепродуктов, в Казахстане – День спасателя, в Молдове – День юриста, в Ниуэ – День Конституции, в Болгарии – День святого Иоанна Рыльского Чудотворца, в Перу – День перуано-Африканской дружбы, в Кыргызстане – День работников социальной защиты и профсоюзов, в Албании – День беатификации матери Терезы, на Ямайке – День национальных героев, в Перу – Фестиваль “Сеньор-де-Лурен”.
Памятные даты 19 октября:
1812 – Наполеон оставил Москву
1918 – создана во Львове Украинский Национальный Совет провозгласил образования Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии.
1943 – Альберт Шварц открыл антибиотик стрептомицин.
1947 – началась (19-21 октября) массовая (около 150 тыс. Человек) депортация украинский в Сибирь.
1955 – советские войска покинули территорию Австрии.
1956 – СССР и Япония подписали в Москве декларацию о прекращении состояния войны и восстановление дипломатических отношений.
1956 – Польская объединенная рабочая партия вооружила польских рабочих в ответ на продвижение на Варшаву оккупационных советских войск под командованием советского маршала Константина Рокоссовского, тогда номинального министра обороны Польской Народной Республики.
1961 – в Карлсруэ, (ФРГ), суд (8-19 октября), вынес приговор агенту КГБ Б. Сташинскому, убийцы Л. Ребета i Бандеры, и признал ответственными за организацию убийств правительство СССР i ЦК КПСС.
1964 – авиакатастрофа Ил-62 в Белграде, погибла советская военная делегация – от 23 до 33 человек, среди других начальник Генерального штаба СССР маршал Бирюзов.
Какой сегодня церковный праздник:
По церковному календарю 19 октября отмечаем день Дениса и Фомы. Личность Фомы связывают с Яремой. Святой Фома был одним из 12 апостолов, не поверил в воскресение Иисуса Христа. Жил он в Галилее и занимался рыболовством.
Фома не поверил в воскресение Иисуса, то он сам явился к Фоме и показал ему свои раны. Впоследствии Фома продолжал проповедовать христианство на территории Персии и Индии. Умер мученической смертью в I веке, погибнув от рук язычников.
В народе существует выражение “Фома неверующий”.
Традиции и обряды:
Сельские жители 19 октября подводили итоги хозяйственного года. Молились апостолу Фоме.
С 19 октября дни становятся короче, а ночи – длиннее.
Крестьяне верили, что чем больше запас пищи до 19 октября, тем проще будет пережить зиму. По поверью Фома очень любит запасливых и экономных людей.
В особо урожайные годы накрывали богатый стол.
Приметы:
Если на западе солнечный диск бледнее обычного – скоро подует сильный западный ветер.
Если вечерняя заря ярко-красного цвета и держится очень долго – придет непогода.
Увидели стаи ворон – к ненастью.
Если погода безветренная, то скоро похолодает.
Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоды. Если стелется по земле, то будет дождь.
Если утро туманный и мрачный, то день будет погожим.
Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.
Сухой снег, выпавший в этот день – урожайное лето.
Если земля снегом покрылась, то во второй половине ноября зима на ноги станет.
Что нельзя делать:
В этот день нельзя отказывать в милостыне.
Нельзя на Фому обманывать.
На Фому категорически запрещено лениться, сплетничать.
Также нельзя переедать.
В лес сегодня ходить нельзя, нечисть не спит.
Запрещается косить или курить траву.
Именинники: Петр, Иван.