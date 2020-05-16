В исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждается, что до 190 тысяч населения Африки может умереть вследствие заражения коронавирусом COVID-19 до конца года.

Об этом свидетельствует доклад ВОЗ.

Согласно отчету, четверть миллиарда населения Африки может заразиться коронавирусом к концу 2020 года. Из них до 190 тысяч могут умереть вследствие заражения.

Ранее в British Medical Journal опубликовали исследование, в котором прогнозировалось, что до 190 тысяч африканского населения может умереть в течение года вследствие пандемии, если правительство не предпримет срочные меры.

Речь идет о населении 47 стран, которые составляют африканский регион ВОЗ. Это 250 миллионов человек.

В этот перечень не входят такие страны, как Ливия, Египет и Судан.

Согласно моделированию, от 4,6 до 5,5 миллионов африканцев придется госпитализировать, что означает крах системы здравоохранения на континенте.

Из-за борьбы с COVID-19 медики не смогут противостоять таким распространенных на континенте заболеваниям, как туберкулез, малярия и СПИД. Также минимальное внимание будет к проблемам, вызванным недоеданием населения.

Апрельское исследование Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM), показывает, что африканские страны могут предотвратить кризис, вызванный пандемией, если будут сочетать меры самоизоляции граждан и социальное дистанцирование. Эти меры необходимы для того, чтобы защитить наиболее уязвимые к коронавирусу группы населения.

Прежде всего, такие меры помогли бы предотвратить вспышку в Нигерии и Маврикии, где самое молодое население на континенте. К тому же, их введение потенциально снизило бы смертность вследствие заражения от 605 тысяч (без ограничений) до 285 тысяч (с ограничениями) до конца следующего года.

Главный недостаток ведения ограничений – экономический кризис и вероятная вторая и последующие волны заражения.

Учитывая, что в Африке проживает 13,7% мирового населения, на континент приходится 0,43% случаев заражений коронавирусной инфекцией.

Довольно низкий уровень смертности на материке вследствие заражения COVID-19 многие объясняют относительно молодым населением. Средний возраст жителей Африки составляет 19,4 года, а в Италии (Европа) – 45,4 лет.

При этом, истинные масштабы эпидемии на территории Африки неизвестно, так как там делают небольшое количество тестов. На сегодняшний день в Южной Африке ежедневно тестируют на коронавирус по 16 тысяч человек, которые обращаются к медикам за помощью.