Ученые Имперского колледжа Лондона считают, что две трети случаев атипичного коронавируса за пределами Китая может быть не идентифицировано.

Об этом сообщается в докладе ученых Имперского колледжа Лондона.

“Мы сравнили среднемесячное количество пассажиров, путешествующих из Уханя в основные интернациональные хабы с количеством подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая. Отталкиваясь этих данных, мы обнаружили, что приблизительно две трети случаев могли быть не идентифицированы. Наши выводы подтверждаются похожими анализами других групп”, – сообщил автор доклада, доктор Сангита Батия.

В частности, в Сингапуре могут быть не выявлены 63% случаев заболевания китайским коронавирусом. При этом в Канаде, Шри-Ланке, Индии, Швеции, Бельгии, Непале и Финляндии могут быть не идентифицированы 73% случаев.

“Страны фокусировались на определении международного распространения коронавируса путем выявления случаев заражения у прибывающих из Китая. Однако, подходы и возможности в идентифицировании отличались в разных странах”, – пояснил автор доклада, профессор Нил Фергюсон.

Напомним, что власти итальянского региона Ломбардия заявили о третьей жертве коронавируса COVID-19.