Во Всемирной организации охраны здоровья (ВОЗ) спрогнозировали, что каждый четвертый житель планеты, а это 2,5 миллиарда человек, к 2050 году может частично или полностью потерять слух.

Об этом сказано в отчете организации.

Цель доклада – призвать к улучшению доступа к методам лечения и профилактики в случае потери слуха во всем мире.

“В большинстве стран лечение ушей и слуха все еще не интегрировано в национальные системы здравоохранения, и доступ к услугам затруднен для людей с такими заболеваниями и потерей слуха”, – сказано в отчете.

Организация отметила, что отсутствие доступа к медицинской помощи, особенно в странах с низким уровнем дохода, способствует ухудшению слуха у населения планеты.

Особенно актуальна эта проблема для стран с низким уровнем дохода. В 78% таких стран меньше одного пациента на миллион населения обратилось за медицинской помощью к ЛОРу.

В ВОЗ отметили, что массовую потерю слуха у населения планеты возможно предотвратить, если внедрить эффективные стратегии вмешательства. К примеру, 60% случаев частичной или полной потери слуха у детей можно предотвратить с помощью вакцинаций, а также – путем улучшения медицинской помощи матерям и новорожденным.

В ВОЗ обратили внимание на то, что если проблема не будет решена, то количество людей, страдающих от потери слуха, может увеличиться «более чем в 1,5 раза в течение следующих трех десятилетий», достигнув 2,5 миллиардов человек. В 2019 году ВОЗ сообщал, что от потери слуха страдают около 1,6 миллиарда человек. По оценкам ВОЗ, примерно 700 миллионам из 2,5 миллиарда, вероятно, потребуется какое-то лечение.

“Наша способность слышать бесценна. Отсутствие лечения потери слуха может иметь разрушительные последствия для способности людей общаться, учиться и зарабатывать на жизнь. Это также может повлиять на психическое здоровье людей и их способность поддерживать отношения”, – сказал директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.