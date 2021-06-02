2 червня у світі відзначають День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі.

Про це розповідають #Букви.

2 червня відзначають Міжнародний день секс-працівника.

Цей день в історії:

1537 — Спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів.

1652 — під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої на чолі з М. Калиновським.

1842 — побачив світ перший том роману Миколи Гоголя “Мертві душі”.

1851 — Штат Мен (США) першим ввів на своїй території “сухий закон”.

1857 — Джеймс Ґіббс (James Gibbs) з Вірджинії запатентував однониткову стіжкову швейну машинку.

1896 — італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо.

1918 — Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні.

1924 — американський Конгрес надав громадянство усім американським індіанцям.

1946 — внаслідок проведеного в Королівстві Італія плебісциту ліквідовано монархію і проголошено створення Італійської Республіки.

1953 — коронація Єлизавети ІІ, королеви Великої Британії.

1962 — у місті Новочеркаську Ростовської області (РРФСР, СРСР) жорстоко придушено демонстрацію робітників, що протестували проти підвищення цін — загинуло 24 людини, поранено 39 чоловік.

2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроект про визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом українського народу та проголосили День пам’яті жертв Голодомору.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. Їх піддали жорстоким тортурам і вбили, відрубавши голову.

Примети погоди:

На ялині багато шишок – буде багатий врожай огірків.

Якщо качки постійно пірнають, то незабаром почнеться дощ.

Багато вечірньої роси – до гарної погоди наступного дня.

Жаби голосно кумкають – до щедрого врожаю огірків.

Іменини святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій, Євген/Євгеній.