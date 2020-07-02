В четверг, 2 июля, в мире отмечают Международный день спортивного журналиста. В то же время, в Украине День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, День работников морского и речного флота. Согласно народному календарю, 2 июля – Зосима Пчельника.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

2 июля в Норвегии День короля, в Украине – День работника налоговой службы, в Узбекистане – День принятия государственного герба, в Азербайджане – день работников полиции, а в Кюрасао – День флага.

Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day)

С 1995 года этот праздник ежегодно отмечают во многих странах мира. Инициатором учреждения праздника была Международная ассоциация спортивной прессы.

Именно в этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов, на сегодняшний день.

Национальные ассоциации спортивных журналистов и AIPS в этот день проводят торжественные заседания, где награждаются лучшие представители средств массовой информации в области спорта, а ряд изданий проводят специальные спортивные мероприятия.

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и День работников морского и речного флота

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота установлены согласно указам Президента от 12 июня 2015 года.

Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на прежних кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины. День ВМС ВС Украины был установлен по просьбе Военного Совета Военно-Морских Сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота “Море-96”, указом Президента от 17 августа 1996 года.

Празднование Дня ВМС стало всенародным осмотром боевой готовности украинского флота и определением его авторитета как в Севастополе, так и в Украине в целом. Кроме того, оно показало победу не только военных моряков, а всего украинского народа в изнурительной борьбе за флот, за право Украины быть морским государством.

Впоследствии, согласно указу президента Ющенко от 24 марта 2006 года, День ВМС отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать в последнее воскресенье июля. В 2015 году мы снова вернулись к празднованию Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в первое воскресенье июля.

Православные праздники 2 июля

Сегодня православная церковь чтит мученика Зосима, жившего во II веке во Фракии. Во времена правления императора Траяна начались преследования христиан. Узнав об этом, Зосима принял крещение и оставил военную службу. Правитель Антиохии Домициан, услышав о том, что воин Зосима признал себя христианином, подверг его жестоким пыткам, но мученик перенес все испытания. Когда стало понятно, что его не сломить, Зосима обезглавили.

В это время в древности начинался большой сенокос. За короткое время надо было скосить, высушить и убрать траву. Поэтому работали с ранней зари до позднего вечера. Иногда хозяину было трудно справиться в одиночку с косовицей, посему те, кто имел сенокосы на далеком расстоянии или значительные угодья, требующие дополнительной рабочей силы, устраивали толоки. Эта форма коллективного взаимодействия и взаимопомощи была добровольной и неоплачиваемой. Во время сенокоса украинцы пели специальные обрядовые песни – петривочки.

Также в это время пчелы начинали запасать мед. Последних наши предки очень уважали, ведь считали пчел посланниками бога. Славяне наделяли пчел такой необычайной силой за их способность давать человеку воск, из которого делали свечи.

Народные приметы на Зосима Пчельника: что нельзя делать

Пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре.

Летящие к своим ульям пчелы сулят скорый дождь.

Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят.

Родившиеся 2 июля обладают любвеобилием. Им дана способность разбираться в травах.

Что нельзя делать:

Грустить и злиться.

Переедать, особенно пищу животного происхождения: меньше в животе – больше в кошельке.

Брать и давать в долг. Если на Зосима не отдать долги – будут преследовать проблемы с деньгами.

2 июля: этот день в истории

1776 — второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании. Но День независимости отмечается в США 4 июля, когда была принята Декларация независимости, публично зачитанная 8 июля.

1918 — Гетман Скоропадский ввел украинское гражданство.

1924 — создана Международная ассоциация спортивной прессы.

1951 — “Правда” осудила стихотворение украинского поэта В. Сосюры “Любите Украину”.

1964 — после длительных дебатов в сенате США президент Линдон Джонсон подписал Акт о гражданских правах, предложенный его предшественником Д. Ф. Кеннеди в 1963 году. Вступивший в силу закон формально положил конец дискриминации на основе расовых, религиозных, половых или национальных признаков.

1993 — в Киеве создан Конгресс Украинских Националистов.

2002 — Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

2009 — Индия отменила уголовное преследование лиц гомосексуальной ориентации.

2011 — В Монако состоялось венчание принца Альбера II и Шарлин Уиттсток.

Именинники 2 июля

1486 — Якопо Сансовино (ум. 1570), флорентийский скульптор, архитектор (библиотека Сан-Марко в Венеции).

1904 — Рене Лакост, французский теннисист, многократный победитель турниров Большого шлема, основатель линии модной одежды Lacoste.

1922 — Пьер Карден, французский модельер.

1992 — Мэдисон Чок, американская фигуристка выступающая в танцах на льду, чемпионка четырёх континентов (2019, 2020 годы).

Поздравления с днем ангела сегодня принимают Иван, Мария, Урбан, Варлаам, Паисий.