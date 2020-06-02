2 июня во всем мире обсуждают важность правильного питания и отказа от излишней еды, а в США отмечают День обжорства.

#Буквы собрали интересные факты об этих и других праздниках.

Во вторник, 2 июня, в Италии празднуют День Республики, в мире – День здорового питания и отказа от излишеств в еде, в Азербайджане – День гражданской авиации, а в Болгарии – День памяти борцов, павших за свободу страны в борьбе против османских поработителей.

День отказа от излишеств в еде

Этот праздник основали приверженцы здорового образа жизни с целью пропаганды здоровой пищи. Идеей создания послужил американский Национальный день вседозволенности в еде – День обжорства.

Его впервые отметили в 2011 году.

В этот день принято напоминать, что ежедневное питание требует внимания и осознанности.

Часто в День здорового питания и отказа от излишеств в еде напоминают о различных способах похудения: интервальном голодании, дефиците калорий, отказе от сладкого, потреблении дневной нормы воды и так далее. Довольно популярной в последнее время стала некая диета, основанная на низкоуглеводном питании с достаточным содержанием здоровых жиров: кето-диета и LCHF (Low Carb High Fat). Система основана на том, чтобы есть меньше сахара и крахмала, отдавая предпочтение цельной еде, богатой жирами, белками и пищевыми волокнами.

Церковные праздники 2 июня

В этот день православная церковь отмечает день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия, а также благоверного князя Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, Псковского.

Согласно народному календарю, в этот день почитают Тимофея Грядочника. В этот период особое внимание уделялось огурцам.

В церковном календаре это день почтения памяти святого Тимофея, князя Псковского, в миру благоверного князя Нальшанского Довмонта. Другие названия праздника: “Тимофей”, “Тепловей”, “Огуречник”, “Огородное прясло”. День Тимофея в народе прозвали Грядочником потому, что он приходил на фазу активных огородных работ. 2 июня было принято молиться святому Тимофею о хорошем урожае.

Народные приметы на Тимофея Грядочника: что нельзя делать

Лягушки сильно квакают — будет хороший урожай огурцов.

Пчелы сердито жалят — к дождю.

Если 2 июня дождь, то 3 декабря выпадет снег.

Если 1 и 2 июня идет дождь, то июнь будет засушливый.

Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечная погода.

Если много шишек на елках, то и огурцы хорошо уродятся.

Если на Тимофея посадить огурцы – к богатому урожаю.

Что нельзя делать

Нельзя, чтобы кто-то чужой видел посадку огурцов, чтобы не сглазил.

Нельзя ссориться, особенно с родными.

Не желательно есть мясные продукты, лучше заменить их овощами или фруктами.

2 июня: этот день в истории

1537 — специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.

1782 — основан Banco Nacional de San Carlos, будущий Банк Испании.

1851 — штат Мэн (США) первым ввел на своей территории “сухой закон”.

1891 — по предложению ирландца Уильяма Маккрама (William McCrum) в футболе введено пенальти.

1896 – Итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.

1897 — еженедельник New York Journal, опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: “Сообщения о моей смерти сильно преувеличены”.

1910 — в голландской Новой Гвинее обнаружено племя пигмеев.

1924 — все индейцы США получили американское гражданство.

1946 — в Италии по результатам референдума провозглашена республика. Женщинам предоставляется право голоса.

1953 — в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II, королевы Великобритании. Впервые осуществлялась телетрансляция данного события.

1968 — рукопись романа “Архипелаг ГУЛАГ” была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.

1973 — в центре Амстердама открылся Музей Винсента ван Гога.

Именинники 2 июня

1740 — Донасьен Альфонс де Сад, французский писатель и философ, аристократ, основоположник садизма.

1816 — Грейс Агиляр, английская писательница, автор сентиментальных романов.

1863 — Феликс Вейнгартнер, австрийский симфонический дирижёр и композитор.

1868 — Федор Андерс, украинский конструктор-дирижаблестроитель.

1904 – Джонни Вайсмюллер, американский пловец, 5-кратный олимпийский чемпион, автор 67 мировых рекордов, а также актёр, сыгравший главную роль в 12 фильмах о похождениях Тарзана.

1919 — Юрий Тимошенко, украинский актер-комик, мастер скетча (“Тарапунька”).

Именины 1 июня празднуют Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей.