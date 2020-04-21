На сайте Минобразования и науки (МОН) опубликовано расписание уроков.

В ведомстве отмечают, что уроки Всеукраинской школы онлайн на YouTube МОН постепенно будут становиться более инклюзивными.

Так, уже на этой неделе к урокам, что уже вышли раньше, постепенно будут добавлять субтитры.

Также на сайте МОН с этой недели открыт отдельный раздел, где собрана вся информация о Всеукраинской школе онлайн.

График уроков на этой неделе:

  • 1 урок – 10:00
  • 2 урок – 10:30
  • 3 урок (зарядка) – 11:00
  • 4 урок – 11:15
  • 5 урок – 11:45
  • 6 урок (зарядка) – 12:15
  • 7 урок – 12:30

 

Ранее сообщалось, что производством видеоуроков для проекта “Всеукраинская школа онлайн” занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых “Квартал 95” и “Мама хохотала”.

 