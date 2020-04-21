На сайте Минобразования и науки (МОН) опубликовано расписание уроков.
В ведомстве отмечают, что уроки Всеукраинской школы онлайн на YouTube МОН постепенно будут становиться более инклюзивными.
Так, уже на этой неделе к урокам, что уже вышли раньше, постепенно будут добавлять субтитры.
Также на сайте МОН с этой недели открыт отдельный раздел, где собрана вся информация о Всеукраинской школе онлайн.
График уроков на этой неделе:
- 1 урок – 10:00
- 2 урок – 10:30
- 3 урок (зарядка) – 11:00
- 4 урок – 11:15
- 5 урок – 11:45
- 6 урок (зарядка) – 12:15
- 7 урок – 12:30
Ранее сообщалось, что производством видеоуроков для проекта “Всеукраинская школа онлайн” занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых “Квартал 95” и “Мама хохотала”.
- Во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, рассказала детям о “белом медведе из Антарктического полуострова”, который якобы прислал ей письмо.
- Также учительница математики Всеукраинской онлайн-школы, которую инициировал Президент Владимир Зеленский, во время урока допустила при вычитании элементарную ошибку.
- Учительница географии Всеукраинской онлайн-школы во время урока в 10 классе перепутала названия океанов.
- Во время урока всемирной истории во Всеукраинской онлайн-школе, инициированной президентом Владимиром Зеленским, 33-го президента США Гарри Трумэна сделали “Турменом”.
- Во время урока всемирной истории в онлайн-школе, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, учительница перепутала Ливонскую войну с Ливанской.