На сайте Минобразования и науки (МОН) опубликовано расписание уроков.

В ведомстве отмечают, что уроки Всеукраинской школы онлайн на YouTube МОН постепенно будут становиться более инклюзивными.

Так, уже на этой неделе к урокам, что уже вышли раньше, постепенно будут добавлять субтитры.

Также на сайте МОН с этой недели открыт отдельный раздел, где собрана вся информация о Всеукраинской школе онлайн.

График уроков на этой неделе:

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (зарядка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (зарядка) – 12:15

7 урок – 12:30

Ранее сообщалось, что производством видеоуроков для проекта “Всеукраинская школа онлайн” занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых “Квартал 95” и “Мама хохотала”.

Во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, рассказала детям о “белом медведе из Антарктического полуострова”, который якобы прислал ей письмо.