2-я неделя Всеукраинской онлайн-школы: расписание уроков

На сайте Минобразования и науки (МОН) опубликовано расписание уроков.

Одной из новаций на этой неделе будет точное время выхода каждого урока на YouTube-канале МОН. На прошлой неделе фиксированным было только время начала первого урока, остальные видео выходила в зависимости от продолжительности каждой записи.

С этой недели на YouTube-канале МОН все уроки будут начинаться так:

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (зарядка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (зарядка) – 12:15

7 урок – 12:30

Важно помнить, что все уроки доступны в записи на YouTube-канале министерства.

Скачать расписание с темами можно здесь: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс.

На YouTube-канале МОП для вашего удобства также работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:

5 класс – bit.ly/USO5class

6 класс –bit.ly/USO6class

7 класс – bit.ly/USO7class

8 класс – bit.ly/USO8class

9 класс – bit.ly/USO9class

10 класс – bit.ly/USO10class

11 класс – bit.ly/USO11class

Ранее сообщалось, что производством видеоуроков для проекта “Всеукраинская школа онлайн” занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых “Квартал 95” и “Мама хохотала”.