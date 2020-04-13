Covid-19 Украина

обновлено 13.04.2020 в 10:02

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2-я неделя Всеукраинской онлайн-школы: расписание уроков

Сегодня, 13 апреля, стартует вторая неделя работы Всеукраинской онлайн-школы.

Понедельник, 13 апреля 2020, 10:29

На сайте Минобразования и науки (МОН) опубликовано расписание уроков.

Одной из новаций на этой неделе будет точное время выхода каждого урока на YouTube-канале МОН. На прошлой неделе фиксированным было только время начала первого урока, остальные видео выходила в зависимости от продолжительности каждой записи.

С этой недели на YouTube-канале МОН все уроки будут начинаться так:

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (зарядка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (зарядка) – 12:15

7 урок – 12:30

Важно помнить, что все уроки доступны в записи на YouTube-канале министерства.

Скачать расписание с темами можно здесь: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс.

На YouTube-канале МОП для вашего удобства также работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:

Ранее сообщалось, что производством видеоуроков для проекта “Всеукраинская школа онлайн” занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых “Квартал 95” и “Мама хохотала”.

Как сообщалось ранее, во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, рассказала детям о “белом медведе  из  Антарктического полуострова”, который якобы прислал ей письмо.

Теги: школа, Коронавирус, Минобразования, карантин, онлайн трансляция

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