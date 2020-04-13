2-я неделя Всеукраинской онлайн-школы: расписание уроков

На сайте Минобразования и науки (МОН) опубликовано расписание уроков.
Одной из новаций на этой неделе будет точное время выхода каждого урока на YouTube-канале МОН. На прошлой неделе фиксированным было только время начала первого урока, остальные видео выходила в зависимости от продолжительности каждой записи.
С этой недели на YouTube-канале МОН все уроки будут начинаться так:
1 урок – 10:00
2 урок – 10:30
3 урок (зарядка) – 11:00
4 урок – 11:15
5 урок – 11:45
6 урок (зарядка) – 12:15
7 урок – 12:30
Важно помнить, что все уроки доступны в записи на YouTube-канале министерства.
Скачать расписание с темами можно здесь: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс.
На YouTube-канале МОП для вашего удобства также работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:
- 5 класс – bit.ly/USO5class
- 6 класс –bit.ly/USO6class
- 7 класс – bit.ly/USO7class
- 8 класс – bit.ly/USO8class
- 9 класс – bit.ly/USO9class
- 10 класс – bit.ly/USO10class
- 11 класс – bit.ly/USO11class
Ранее сообщалось, что производством видеоуроков для проекта “Всеукраинская школа онлайн” занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых “Квартал 95” и “Мама хохотала”.
Как сообщалось ранее, во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, рассказала детям о “белом медведе из Антарктического полуострова”, который якобы прислал ей письмо.
- Ранее сообщалось, что учительница математики Всеукраинской онлайн-школы, которую инициировал Президент Владимир Зеленский, во время урока допустила при вычитании элементарную ошибку.
- Также учительница географии Всеукраинской онлайн-школы во время урока в 10 классе перепутала названия океанов.
- Во время урока всемирной истории во Всеукраинской онлайн-школе, инициированной президентом Владимиром Зеленским, 33-го президента США Гарри Трумэна сделали “Турменом”.
- Во время урока всемирной истории в онлайн-школе, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, учительница перепутала Ливонскую войну с Ливанской.