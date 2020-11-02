Об этом сообщают #Буквы.
В Беларуси – День памяти, в Латинской Америке – День мертвых, в США – День трудовой благодарности, День фаршированных яиц, в Кыргызстане – День работника культуры, на Маврикии – День прибытия индийцев, в Японии – День колготок.
Памятные даты 2 ноября:
1708 – разрушения московским войском Батурина, Батуринска трагедия.
1721 – Сенат предоставил Петру I титул императора.
1833 – основан Киевский университет.
1848 – “Весна народов”: после обстрела австрийской артиллерией восставшие поляки во Львове капитулировали.
1894 – На российский престол взошел Николай II.
1914 – Французская республика, Великобритания и Российская империя объявили войну Османской империи.
1921 – рейдувальна Подольская группа Армии УНР, возглавляемая Михаилом Палием-Сидорянський, под Семеновка дала бой частям бильшевицьких войск, ее преследовали.
1938 – Королевство Венгрия захватила южные части Словакии и Карпатской Украины.
Двухтысячных лесу под Таращей найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез еще 16 сентября.
Какой сегодня церковный праздник
В православной церкви 2 ноября почитается память святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке и известный как христианский святой.
Народные приметы:
Волки громко воют вокруг села – к резкому похолоданию в ближайшие дни.
Снег выпал на сухую землю – скоро будет тепло.
Лиственница сбросила иглы 2 ноября – скоро выпадет снег и останется лежать до весны.
На деревьях иней – год будет неурожайным.
Если построить в этот день крепкий забор, то весь год семья будет жить богато.
Именины у Артемия, Николая, Германа, Ивана, Леонида, Александра, Михаила, Петра, Павла, Герасима и Ирины.