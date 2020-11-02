Сегодня, 2 ноября, в мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, День всех душ.

Об этом сообщают #Буквы.

В Беларуси – День памяти, в Латинской Америке – День мертвых, в США – День трудовой благодарности, День фаршированных яиц, в Кыргызстане – День работника культуры, на Маврикии – День прибытия индийцев, в Японии – День колготок.

Памятные даты 2 ноября:

1708 – разрушения московским войском Батурина, Батуринска трагедия.

1721 – Сенат предоставил Петру I титул императора.

1833 – основан Киевский университет.

1848 – “Весна народов”: после обстрела австрийской артиллерией восставшие поляки во Львове капитулировали.

1894 – На российский престол взошел Николай II.

1914 – Французская республика, Великобритания и Российская империя объявили войну Османской империи.

1921 – рейдувальна Подольская группа Армии УНР, возглавляемая Михаилом Палием-Сидорянський, под Семеновка дала бой частям бильшевицьких войск, ее преследовали.

1938 – Королевство Венгрия захватила южные части Словакии и Карпатской Украины.

Двухтысячных лесу под Таращей найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез еще 16 сентября.

Какой сегодня церковный праздник

В православной церкви 2 ноября почитается память святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке и известный как христианский святой.

Народные приметы:

Волки громко воют вокруг села – к резкому похолоданию в ближайшие дни.

Снег выпал на сухую землю – скоро будет тепло.

Лиственница сбросила иглы 2 ноября – скоро выпадет снег и останется лежать до весны.

На деревьях иней – год будет неурожайным.

Если построить в этот день крепкий забор, то весь год семья будет жить богато.

Именины у Артемия, Николая, Германа, Ивана, Леонида, Александра, Михаила, Петра, Павла, Герасима и Ирины.