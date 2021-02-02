2 февраля в мире отмечаются День ежа, Международный день безопасного интернета, День самообновления, День ездовых собак, Всемирный день водно-болотных угодий, День осведомленности о ревматоидный артрит, Всемирный день гавайской гитары.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День сурка День картофельных шариков, День небесных блюд, День тренеров афроамериканцев, во Франции – блинный день, в Японии – День двух хвостиков, в Азербайджане – День молодежи, в Эстонии – День заключения Тартуского договора, День свечей, в Уэльсе – Фестиваль свечей, в Испании – День Богоматери с Канделария, в Таиланде – День изобретателя День сельского хозяйства, на Филиппинах – День Конституции, в Дании – День битвы при Миссунди.

Этот день в истории:

1274 – во Флоренции произошла первая встреча Данте и Беатриче, чей образ на протяжении всей жизни вдохновлял создателя “Божественной комедии”.

1536 – на западном берегу реки Ла-Плата, к югу от реки Парана, испанский конкистадор Педро Мендоза основал город Буэнос-Айрес, нынешнюю столицу Аргентины.

1556 – в Центральном Китае (провинции Шаньси, Шэньси и Хэнань) произошел масштабный из всех зарегистрированных на планете землетрясений – погибло около 820 000 человек.

1653 – поселок Новый Амстердам получило статус города. Сегодня он известен как Нью-Йорк.

1841 – первое упоминание о “Дне Сурка”.

1863 – Сэмюэл Клеменс впервые подписался как Марк Твен.

1870 – агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создала всемирную информационную сеть.

1932 – нарком снабжения СССР Анастас Микоян издал приказ о создании постоянного запаса хлеба в Закавказье в количестве 2 млн пудов пшеницы и 2 млн пудов кукурузы за счет Украины и Кубани.

1935 – впервые в судебной практике использовано детектор лжи (Портедж, Висконсин).

1940 – состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры.

1943 – завершилась одна из ключевых битв Второй мировой войны. Советские войска нанесли поражение немецким войскам под Сталинградом.

1970 – в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва.

1986 – в Индии состоялась встреча Папы Римского с Далай-ламой.

Какой сегодня церковный праздник:

Сегодня православные чтят память преподобного Евфимия Великого. Он родился в 377 году в городе Мелетини, что в Армении. В народном календаре – это Ефимов день.

Приметы:

какой сегодня день – такой будет и Масленица;

бушует вьюга – весна будет холодной;

днем ярко светит солнце – лето будет дождливым.

Что нельзя делать сегодня:

2 февраля нельзя поднимать с земли мелочь, иначе в течение трех лет будете жить в нищете.

Также не нужно петь после захода солнца, потому что слез не избежать.

Желательно не выходить из дома после захода солнца.

Именины отмечают Евсей, Ефим, Ефим, Инна, Римма, Захар, Лев, Лаврентий, Петр, Мирослав.