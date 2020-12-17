В Украине вакцинацию населения от коронавируса COVID-19 будут проводить в три этапа, на первом из которых планируется охватить 700 тысяч человек.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что в МОЗ “практически заканчивают” разработку национального плана по вакцинации украинцев от коронавируса. Он может быть подписан уже в пятницу, 17 декабря.

В связи с этим министр рассказал, чего ждать украинцам.

Три этапа вакцинации

Степанов напомнил, что в группах риска находятся около 21 млн человек. Именно им в первую очередь планируют делать прививки от коронавируса за государственный счет.

Это будет происходить в несколько этапов:

1. По словам Степанова, на первом этапе планируется охватить вакцинами не менее 700 тыс. человек. Речь идет об этапе, когда будет низкий доступ к вакцине (ее количество не будет превышать 10% от общего количества населения).

Первыми в Украине вакцину получат:

• медработники (включая тех, которые работают в стационарах, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19);

• военнослужащие ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил;

• работники социальной сферы, которые “непосредственно общаются с людьми преклонного возраста”;

• люди, находящиеся в спецучреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.), и персонал таких учреждений.

2. На втором этапе вакцинацию проведут для:

• людей возрастом старше 60 лет, включая тех, которые относятся к группам медицинского риска (имеют сопутствующие заболевания);

• работников учебных заведений;

• работников структур, обеспечивающих безопасность государства (в частности, ГСЧС, Национальной полиции и так далее).

3. На третьем этапе планируют вакцинировать людей в возрасте от 18 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональных групп, которые имеют риск заболеваемости.

В МОЗ также планируют вакцинировать от коронавируса COVID-19 жителей временно оккупированных территорий.

Где будет проходить вакцинация

МОЗ планирует осуществлять вакцинацию на базе существующих кабинетов прививок. Таких в Украине по состоянию на декабрь 11 346.

Кроме того, планируется создать мобильные бригады по иммунизации во всех регионах Украины. Они будут обеспечены необходимыми средствами для осуществления вакцинации.

“Мобильные бригады во всех регионах будут способны осуществлять до 190 тыс. прививок в неделю. Это только мобильные бригады”, – подчеркнул Степанов.

Кроме того, иммунизация будет осуществляться через сеть семейных врачей. В семейной медицине в Украине сейчас работают 23 795 врачей первичной медицинской помощи.

Степанов уточнил, что также рассматриваются “пути создания временных центров вакцинации”.

“Расчетные возможности, наши возможности по осуществлению вакцинации – мы сможем делать более 2 млн прививок в неделю, если будут привлечены все без исключения. Мы это рассчитали, исходя из количества времени, которое необходимо на проведение прививки, других составляющих”, – отметил министр.

Степанов проинформировал, что сейчас в Украине прорабатываются все этапы логистики, поскольку есть вакцины с разной холодовой цепочкой для хранения.

“Есть вакцина, у которой условия хранения -70 градусов. Мы готовы и к такому развитию событий”, – заявил он.

Электронная платформа для граждан

По словам Степанова, в данный момент МОЗ совместно с Министерством цифровой трансформации прорабатывают “вариант создания электронной платформы по регистрации граждан для вакцинации”.

Но поскольку не во всех уголках Украины есть доступ к Интернету, будет также использоваться “запись на вакцинацию по телефону через семейных врачей”.

Финансирование вакцинации

Степанов напомнил, что министерство просило Кабинет Министров выделить на вакцинацию от коронавируса 15,1 млрд гривен, однако по факту в госбюджет-2021 заложили на эти цели только 2,6 млрд грн.

Поскольку этой суммы недостаточно, в министерстве “в экстренном порядке” ищут, где взять дополнительные средства.

“Мы провели соответствующие консультации с Правительством, коллегами, и мы вышли на то, что можем аккумулировать на приобретение вакцин до 2,3 млрд гривен. Это средства, например, за счет экономии закупки лекарственных средств”, – рассказал Степанов.