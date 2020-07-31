Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В 19 часов в пятницу у здания МВД на ул. Богомольца, 10 в Киеве около сотни человек собрались, чтобы почтить память активистки Екатерины Гандзюк, что умерла в результате нападения на нее, произошедшего ровно два года назад – 31 июля 2018.
Участники акции выступили с требованием “наказать виновных в этом убийстве от заказчиков в милицию, оказывавших саботаж расследования или покрывали виновных”.
Митингующие обвиняют полицию в том, что Нацполиция “похоронила много доказательств вины заказчиков и причастности правоохранителей”.
Виновными в саботаже расследования и покрывании виновных участники акции считают министра Арсена Авакова, его заместителя Антона Геращенко, нардепа Илью Киву (распространял ложную информацию об активистке), представителя МВД Артема Шевченко, Артура Мерикова (экс-глава полиции Херсонской области, мог способствовать бегству за границу одного из организаторов нападения), экс-глава управления уголовного розыска в Херсонской области Александра Ковалева и его заместителя Сергея Курдилова.
Активисты написали имена этих лиц на асфальте у здания МВД.
Ці ж імені були написані на плакатах учасників акції.
Также протестующие требовали привлечения к ответственности Андрея Гордеева и Евгения Рищука (экс-председатель Херсонской ОГА и его экс-заместитель). Именно их покойная Гандзюк называла возможными заказчиками нападения.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
- 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні. #Буквы рассказывали, кем была Екатерина Гандзюк и как сейчас проходит расследование ее смерти.
- В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.
- Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в их отношении.