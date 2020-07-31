Во вторую годовщину со дня нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк под зданием Министерства внутренних дел требовали наказать виновных в саботаже расследования ее смерти.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В 19 часов в пятницу у здания МВД на ул. Богомольца, 10 в Киеве около сотни человек собрались, чтобы почтить память активистки Екатерины Гандзюк, что умерла в результате нападения на нее, произошедшего ровно два года назад – 31 июля 2018.

Участники акции выступили с требованием “наказать виновных в этом убийстве от заказчиков в милицию, оказывавших саботаж расследования или покрывали виновных”.

Митингующие обвиняют полицию в том, что Нацполиция “похоронила много доказательств вины заказчиков и причастности правоохранителей”.

Виновными в саботаже расследования и покрывании виновных участники акции считают министра Арсена Авакова, его заместителя Антона Геращенко, нардепа Илью Киву (распространял ложную информацию об активистке), представителя МВД Артема Шевченко, Артура Мерикова (экс-глава полиции Херсонской области, мог способствовать бегству за границу одного из организаторов нападения), экс-глава управления уголовного розыска в Херсонской области Александра Ковалева и его заместителя Сергея Курдилова.

Активисты написали имена этих лиц на асфальте у здания МВД.

Ці ж імені були написані на плакатах учасників акції.

Также протестующие требовали привлечения к ответственности Андрея Гордеева и Евгения Рищука (экс-председатель Херсонской ОГА и его экс-заместитель). Именно их покойная Гандзюк называла возможными заказчиками нападения.