Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине Международный день Холокоста ромов отмечают согласно постановлению Верховной Рады от 8 октября 2004 года.
Именно 2 августа 1944 нацисты в концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) устроили “Цыганскую ночь”, уничтожив более 20 000 цыган. Окончательное количество погибших во время репрессий не установлена.
Мир сегодня отмечает День сидения на подоконниках, День рождения почтового ящика. В США – День дружбы, День кукол, День книги-раскраски, День сестры, в Беларуси – День десантников и сил специальных операций ВС, в Азербайджане – День национального кино, в Казахстане – День работников транспорта, в Польше – День памяти жертв геноцида синти и рома, в Коста-Рике – День Ангельской Девы, в Македонии – День республики.
Памятные даты 2 августа
В 1653 году было установлен первый почтовый ящик. Произошло это в Париже.
В 1824 году в Нью-Йорке открылась Пятая авеню – сейчас эта улица стала местом с фешенебельными магазинами.
В 1887 году Роуэлл Ходжем в США запатентовал колючую проволоку.
В 1989 году произошла трагедия у Киевского Главпочтамта. В 16:20 обвалился навес и колоннады перед входом в здание. 11 человек погибли.
Какой церковный праздник
2 августа православной церкви чтит память пророка Ильи. Другие названия праздника: “Илья-пророк”, “Илья сердитый”, “Громобой”.
Считалось, что 2 августа – день поворота на осень.
Что сегодня нельзя делать
С этого дня нельзя купаться в водоемах.
Считалось, что Илья бросает молнии в нечисть, уничтожая ее, а она прячется в диких и домашних животных.
Рыбакам не стоит брать рыбу с красными глазами, потому что у нее могла вселиться нечисть.
Домашних животных лучше не выпускать из дома.
Приметы на 2 августа
- В этот день дождь – к хорошему урожаю пшена;
- Нельзя работать на Илии, день в поле – небесным огнем сожжет;
- На Ильи день до обеда еще лето, а после обеда – осень;
- Кто попал в этот день под дождь, то запас здоровьем на весь год;
- Если слышен гром, то Илья небеса объезжает на своей колеснице.
2 августа именины именины у Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана и Петра.