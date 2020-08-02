2 августа в Украине отмечают День воздушных сил ВСУ, в мире - Международный день Холокоста ромов.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине Международный день Холокоста ромов отмечают согласно постановлению Верховной Рады от 8 октября 2004 года.

Именно 2 августа 1944 нацисты в концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) устроили “Цыганскую ночь”, уничтожив более 20 000 цыган. Окончательное количество погибших во время репрессий не установлена.

Мир сегодня отмечает День сидения на подоконниках, День рождения почтового ящика. В США – День дружбы, День кукол, День книги-раскраски, День сестры, в Беларуси – День десантников и сил специальных операций ВС, в Азербайджане – День национального кино, в Казахстане – День работников транспорта, в Польше – День памяти жертв геноцида синти и рома, в Коста-Рике – День Ангельской Девы, в Македонии – День республики.

Памятные даты 2 августа

В 1653 году было установлен первый почтовый ящик. Произошло это в Париже.

В 1824 году в Нью-Йорке открылась Пятая авеню – сейчас эта улица стала местом с фешенебельными магазинами.

В 1887 году Роуэлл Ходжем в США запатентовал колючую проволоку.

В 1989 году произошла трагедия у Киевского Главпочтамта. В 16:20 обвалился навес и колоннады перед входом в здание. 11 человек погибли.

Какой церковный праздник

2 августа православной церкви чтит память пророка Ильи. Другие названия праздника: “Илья-пророк”, “Илья сердитый”, “Громобой”.

Считалось, что 2 августа – день поворота на осень.

Что сегодня нельзя делать

С этого дня нельзя купаться в водоемах.

Считалось, что Илья бросает молнии в нечисть, уничтожая ее, а она прячется в диких и домашних животных.

Рыбакам не стоит брать рыбу с красными глазами, потому что у нее могла вселиться нечисть.

Домашних животных лучше не выпускать из дома.

Приметы на 2 августа

В этот день дождь – к хорошему урожаю пшена;

Нельзя работать на Илии, день в поле – небесным огнем сожжет;

На Ильи день до обеда еще лето, а после обеда – осень;

Кто попал в этот день под дождь, то запас здоровьем на весь год;

Если слышен гром, то Илья небеса объезжает на своей колеснице.

2 августа именины именины у Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана и Петра.