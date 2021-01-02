Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1610 – суд над подручными графини Элизабет Батори, племянницы короля Стефана Батория. Обвиняемые пытали и убивали сотни сельских девушек, чтобы графиня купалась в крови.

1788 – Джорджия стала четвёртой штатом Соединенных Штатов Америки.

1796 – В России отменена статья 15 Жалованной грамоты, запрещавшее телесные наказания для дворян.

1839 – Луи Дагер сделал первую фотосъемку Луны.

1843 – В Дрездене, в Дрезденской придворной опере состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера “Летучий голландец”.

1870 – Началось сооружение Бруклинского моста.

1874 – Испанские кортесы вынудили президента Костелара уйти в отставку.

1936 – Ученые Владимир Зворыкин и Джордж Мортон продемонстрировали электронную трубку, чувствительную к ультрафиолетовым и инфракрасных лучей и устройство, превращал лучи в поток электронов. Достижения считают одним из важнейших шагов в развитии телевидения.

1944 – Первое боевое применение вертолетов: три машины конструктора Сикорского приняли участие в сопровождении британского атлантического конвоя.

1959 – СССР делает первый запуск ракеты “Луна-1” к Луне. “Луна-1” не летит по рассчитанной траектории и теряется в космосе.

1992 – Прекратились полномочия народных депутатов СССР.

1992 – Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признали независимость Украины.

1999 – Произошел мощный снежный ураган на Среднем Западе США. В частности в Чикаго намело снежного покрова на 487 мм при температуре -25 ° С. Такой удар стихии привел к гибели 68 человек.

Какой сегодня церковный праздник:

2 января православные христиане почитают Иоанна Кронштадского – святого, жившего в XIX веке. А также святого Игнатия Богоносца.

По народным преданиям Игнатия, когда он был маленьким, сам Иисус носил его на руках. В Игнатия был дар исцелять больных людей. Когда происходили Траянськи гонения христиан, то Игнатия арестовали и отправили из Антиохии в Рим. Там его казнили – бросили на растерзание к голодным львам.

Народные приметы:

Облака идут против ветра – пойдет снег.

Белые облака – на ветер, синие – будет тепло.

Если к Рождеству будет много сосулек под крышей, хорошо родит яровые, особенно ячмень.

Звездное небо предвещает богатый урожай в течение всего года.

Если синицы громко щебечут – то, по приметам, жди длинные, холодные дни.

По приметам, какая погода 2 января, таким и будет месяц август. Если на улице слякоть и метель – холодным и дождливым, а если мороз и ясно – то жарким и солнечным.

Именины: Игнат, Даниил, Иван, Георгий, Юрий.