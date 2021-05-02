Сьогодні, 2 травня, у світі відзначають Всесвітній день тунця, Всесвітній день скрапбукінгу, День немовляти, День тхора.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1611 — опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії — “Біблію короля Якова” (KJV, King James Version).

1703 — у Москві лютеранський пастор Ернст Глюк заснував першу в Росії гімназію.

1817 — в Одесі заснували Рішельєвський ліцей.

1848 — у Львові створили першу українську політичну організацію — Головну Руську Раду.

1892 — в Києві запустили електричний трамвай, перший у Російській імперії.

1945 — командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписав наказ про капітуляцію.

1980 — з візиту в столицю Заїру Кіншасу почалася перша в історії Ватикану поїздка Папи Римського (Івана Павла II) до Африки.

1986 — перемігши Атлетіко (Мадрид) 3:0, “Динамо (Київ)” завойовує Кубок Кубків 1985/86.

2011 — за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), був убитий Осама бен Ладен.

2014 — Протистояння в Одесі 2 травня 2014: внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 людей.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні православні та греко-католики святкують Воскресіння Господнє.

Прикмети погоди

день похмурий і дощовий – червень буде сонячним;

по небу швидко біжать хмари – до посушливих днів.

Сьогодні іменини відзначають Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона.