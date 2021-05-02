Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1611 — опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії — “Біблію короля Якова” (KJV, King James Version).
1703 — у Москві лютеранський пастор Ернст Глюк заснував першу в Росії гімназію.
1817 — в Одесі заснували Рішельєвський ліцей.
1848 — у Львові створили першу українську політичну організацію — Головну Руську Раду.
1892 — в Києві запустили електричний трамвай, перший у Російській імперії.
1945 — командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписав наказ про капітуляцію.
1980 — з візиту в столицю Заїру Кіншасу почалася перша в історії Ватикану поїздка Папи Римського (Івана Павла II) до Африки.
1986 — перемігши Атлетіко (Мадрид) 3:0, “Динамо (Київ)” завойовує Кубок Кубків 1985/86.
2011 — за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), був убитий Осама бен Ладен.
2014 — Протистояння в Одесі 2 травня 2014: внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 людей.
Яке сьогодні церковне свято
Сьогодні православні та греко-католики святкують Воскресіння Господнє.
Прикмети погоди
- день похмурий і дощовий – червень буде сонячним;
- по небу швидко біжать хмари – до посушливих днів.
Сьогодні іменини відзначають Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона.