#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
Во Вьетнаме сегодня День независимости, в России – день патрульно-постовой службы, а в Украине – День нотариата.
День нотариата
Этот праздник в Украине отмечают ежегодно 2 сентября. Праздник был учрежден в 2010 году указом президента Украины Виктора Ющенко. Это была поддержка инициативы Министерства юстиции и Украинской нотариальной палаты.
22 февраля 2010 года на Украине официально был установлен День нотариата, который впервые был отпразднован 2 сентября 2010 года.
Решение обратиться к главе государства с подобной просьбой Украинская нотариальная палата (в которой состоит около 5000 нотариусов) приняла еще в конце 2007 года, но, из-за бюрократических проволочек, до президента это предложение дошло значительно позднее.
15 июня 2009 года Министерство юстиции Украины обратилось с предложением к Президенту Украины Виктору Ющенко установить новый профессиональный праздник — День нотариата Украины. В обращении, в частности, говорилось:
“…нотариус является естественным защитником прав человека, поскольку оказывает независимую и беспристрастную юридическую помощь на принципах равенства, законности и справедливости… введение Дня нотариата Украины – это признание и подтверждение авторитета и ответственности, справедливое вознаграждение за достижения и успехи, которое превратило бы обычный день в настоящий профессиональный праздник…”.
22 февраля 2010 года, за три дня до окончания своих полномочий на посту президента, Ющенко подписал Указ № 211/2010 “Про День нотаріату”. Свое одобрение введения подобной даты президент объяснил в своём указе так:
“Учитывая значение нотариальной деятельности в развитии правового государства, содействии гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям в осуществлении их прав и защите законных интересов, в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины и Украинской нотариальной палаты…”
Нотариат в Украине – это система органов и должностных лиц, на которые возложена обязанность удостоверять права, а также факты, имеющие юридическое значение. Осуществление нотариальных действий возложено на нотариусов, которые работают в государственных нотариальных конторах, государственных нотариальных архивах (государственные нотариусы) и частных нотариусов.
День нотариата не является в Украине нерабочим днем, если (в зависимости от года) не попадает на выходной.
Православные праздники 2 сентября
В православной церкви 2 сентября чтят память пророка Самуила, а также мучеников Севера и Мемнона.
Пророк Самуил родился за 1146 лет до рождения Христа. Его мать Анна, одна из двух жен Елканы, долгое время оставалась бездетной, спустя годы молитв. Но Бог явил чудо, и Анна родила сына, которого обещала посвятит Богу.
В возрасте трех лет мать отдала Самуила на служение в храм. Он помогал пророку Илие, который был израильским судьей в то время.
После смерти Илии Самуил стал судьей Израиля. Он же и помазал Саула на царя, из-за чего эпоха судей закончилась.
При судействе Самуила из плена был возвращен Ковчег Божий, а позже и все города, захваченные филистимлянами.
Самуил управлял народом 40 лет. Состарившись, он помазал на царство святого Давида, второго царя Израиля. Пророк скончался в глубокой старости. В 406 году мощи пророка Самуила были перенесены из Иудеи в Константинополь.
Жизнь пророка Самуила описана в первой книге Царств.
Приметы на Самойлов день: что нельзя делать
Пророк Самуил считался покровителем мужчин. Поэтому на 2 сентября хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу.
Желательно, чтобы среди приготовленных блюд был жареный картофель с грибами – символ сытой зимы и обильных урожаев. Готовили блюдо со свежими опятами.
Считалось, что на Самойлов день необходимо сходить в лес за опятами, так как появившиеся в этот день грибы уже пригодны для сбора, засолки и сушки.
Также подавали свеклу и блюда из нее, особенно если в доме была незамужняя девушка. Этот овощ был приметой на скорое замужество в Самойлов день.
В своих молитвах к пророку Самуилу принято обращаться о защите и здоровье для близких мужчин, а также о хорошей погоде во время осенних полевых работ.
На Самойлов день принято было загадывать желания, считалось что все задуманное непременно сбудется.
Приметы:
- Если много рябины, то зима будет очень холодной и снежной;
- Если листья папоротника закручивается вниз, то впереди ясные дни;
- Если в лесу мало грибов, то зимой будет много снега;
- Если начало сентября жаркое и сухое, то зима будет очень морозной.
- Если в этот день журавли на юг полетели – зима будет ранняя.
- Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.
- Летят журавли низко на теплую зиму, высоко – на холодную
Что нельзя делать:
- Нельзя давать кому-то в долг;
- Нельзя хранить поломанные вещи;
- Нельзя отказываться от помощи;
- Нельзя употреблять жирную и вредную пищу и спиртное;
- Новые знакомства в этот день заводить не следует, так как через некоторое время эти знакомства доставят вам немало неприятностей;
- Нельзя стричь волосы и ногти;
- Расчесываться чем-то кроме деревянной щетки или гребня;
- Оставлять детей без присмотра даже на одну минуту;
- Принимать важные решения относительно любовных отношений венчаться и свататься.
2 сентября: этот день в истории
1642 — английский революционный парламент запретил театры.
1758 — на острове Баффин проведено первое в Канаде англиканское богослужение.
1794 — начало строительства Одессы.
1922 — на заводах Генри Форда появилось предупреждение, что любого, от кого будет нести запахом пива, вина или более крепких напитков, ждет немедленное увольнение с работы.
1986 — канадка Кэти Смит (Cathy Smith) приговорена к трем годам тюрьмы за непреднамеренное убийство американского актёра Джона Белуши, умершего от передозировки наркотиков.
1996 – в Украине введена новая валюта — гривна.
Именинники 2 сентября
1854 — Поль Вьель, французский инженер; в 1884 году изобрёл бездымный пироксилиновый порох.
1944 – Клод Николье, швейцарский физик, летчик, астронавт, единственный швейцарец, побывавший в космосе.
1963 — Станислав Черчесов, российский футболист и футбольный тренер, главный тренер сборной России по футболу (с 2016).
1964 — Киану Ривз, канадский актер, кинорежиссер, продюсер и музыкант (бас-гитарист).
1965 — Леннокс Льюис, британский и канадский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира (1999).
1966 — Сальма Хайек, мексикано-американская актриса, обладательница премии “Эмми”.
1967 – Остап Ступка, украинский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Украины (2009).