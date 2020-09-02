В среду, 2 сентября, в Украине день нотариата, а православные христиане чествуют святого Самуила.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Во Вьетнаме сегодня День независимости, в России – день патрульно-постовой службы, а в Украине – День нотариата.

День нотариата

Этот праздник в Украине отмечают ежегодно 2 сентября. Праздник был учрежден в 2010 году указом президента Украины Виктора Ющенко. Это была поддержка инициативы Министерства юстиции и Украинской нотариальной палаты.

22 февраля 2010 года на Украине официально был установлен День нотариата, который впервые был отпразднован 2 сентября 2010 года.

Решение обратиться к главе государства с подобной просьбой Украинская нотариальная палата (в которой состоит около 5000 нотариусов) приняла еще в конце 2007 года, но, из-за бюрократических проволочек, до президента это предложение дошло значительно позднее.

15 июня 2009 года Министерство юстиции Украины обратилось с предложением к Президенту Украины Виктору Ющенко установить новый профессиональный праздник — День нотариата Украины. В обращении, в частности, говорилось:

“…нотариус является естественным защитником прав человека, поскольку оказывает независимую и беспристрастную юридическую помощь на принципах равенства, законности и справедливости… введение Дня нотариата Украины – это признание и подтверждение авторитета и ответственности, справедливое вознаграждение за достижения и успехи, которое превратило бы обычный день в настоящий профессиональный праздник…”.

22 февраля 2010 года, за три дня до окончания своих полномочий на посту президента, Ющенко подписал Указ № 211/2010 “Про День нотаріату”. Свое одобрение введения подобной даты президент объяснил в своём указе так:

“Учитывая значение нотариальной деятельности в развитии правового государства, содействии гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям в осуществлении их прав и защите законных интересов, в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины и Украинской нотариальной палаты…”

Нотариат в Украине – это система органов и должностных лиц, на которые возложена обязанность удостоверять права, а также факты, имеющие юридическое значение. Осуществление нотариальных действий возложено на нотариусов, которые работают в государственных нотариальных конторах, государственных нотариальных архивах (государственные нотариусы) и частных нотариусов.

День нотариата не является в Украине нерабочим днем, если (в зависимости от года) не попадает на выходной.

Православные праздники 2 сентября

В православной церкви 2 сентября чтят память пророка Самуила, а также мучеников Севера и Мемнона.

Пророк Самуил родился за 1146 лет до рождения Христа. Его мать Анна, одна из двух жен Елканы, долгое время оставалась бездетной, спустя годы молитв. Но Бог явил чудо, и Анна родила сына, которого обещала посвятит Богу.

В возрасте трех лет мать отдала Самуила на служение в храм. Он помогал пророку Илие, который был израильским судьей в то время.

После смерти Илии Самуил стал судьей Израиля. Он же и помазал Саула на царя, из-за чего эпоха судей закончилась.

При судействе Самуила из плена был возвращен Ковчег Божий, а позже и все города, захваченные филистимлянами.

Самуил управлял народом 40 лет. Состарившись, он помазал на царство святого Давида, второго царя Израиля. Пророк скончался в глубокой старости. В 406 году мощи пророка Самуила были перенесены из Иудеи в Константинополь.

Жизнь пророка Самуила описана в первой книге Царств.

Приметы на Самойлов день: что нельзя делать

Пророк Самуил считался покровителем мужчин. Поэтому на 2 сентября хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу.

Желательно, чтобы среди приготовленных блюд был жареный картофель с грибами – символ сытой зимы и обильных урожаев. Готовили блюдо со свежими опятами.

Считалось, что на Самойлов день необходимо сходить в лес за опятами, так как появившиеся в этот день грибы уже пригодны для сбора, засолки и сушки.

Также подавали свеклу и блюда из нее, особенно если в доме была незамужняя девушка. Этот овощ был приметой на скорое замужество в Самойлов день.

В своих молитвах к пророку Самуилу принято обращаться о защите и здоровье для близких мужчин, а также о хорошей погоде во время осенних полевых работ.

На Самойлов день принято было загадывать желания, считалось что все задуманное непременно сбудется.

Приметы:

Если много рябины, то зима будет очень холодной и снежной;

Если листья папоротника закручивается вниз, то впереди ясные дни;

Если в лесу мало грибов, то зимой будет много снега;

Если начало сентября жаркое и сухое, то зима будет очень морозной.

Если в этот день журавли на юг полетели – зима будет ранняя.

Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.

Летят журавли низко на теплую зиму, высоко – на холодную

Что нельзя делать:

Нельзя давать кому-то в долг;

Нельзя хранить поломанные вещи;

Нельзя отказываться от помощи;

Нельзя употреблять жирную и вредную пищу и спиртное;

Новые знакомства в этот день заводить не следует, так как через некоторое время эти знакомства доставят вам немало неприятностей;

Нельзя стричь волосы и ногти;

Расчесываться чем-то кроме деревянной щетки или гребня;

Оставлять детей без присмотра даже на одну минуту;

Принимать важные решения относительно любовных отношений венчаться и свататься.

2 сентября: этот день в истории

1642 — английский революционный парламент запретил театры.

1758 — на острове Баффин проведено первое в Канаде англиканское богослужение.

1794 — начало строительства Одессы.

1922 — на заводах Генри Форда появилось предупреждение, что любого, от кого будет нести запахом пива, вина или более крепких напитков, ждет немедленное увольнение с работы.

1986 — канадка Кэти Смит (Cathy Smith) приговорена к трем годам тюрьмы за непреднамеренное убийство американского актёра Джона Белуши, умершего от передозировки наркотиков.

1996 – в Украине введена новая валюта — гривна.

Именинники 2 сентября

1854 — Поль Вьель, французский инженер; в 1884 году изобрёл бездымный пироксилиновый порох.

1944 – Клод Николье, швейцарский физик, летчик, астронавт, единственный швейцарец, побывавший в космосе.

1963 — Станислав Черчесов, российский футболист и футбольный тренер, главный тренер сборной России по футболу (с 2016).

1964 — Киану Ривз, канадский актер, кинорежиссер, продюсер и музыкант (бас-гитарист).

1965 — Леннокс Льюис, британский и канадский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира (1999).

1966 — Сальма Хайек, мексикано-американская актриса, обладательница премии “Эмми”.

1967 – Остап Ступка, украинский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Украины (2009).