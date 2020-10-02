#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно в честь появления в 1963 году символа смайлика.
Международный день уролога – свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники этой сферы ежегодно 2 октября.
Международный день социального педагога – праздник был учрежден в 2009 году на Международной конференции социальных педагогов.
Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence) был установлен под эгидой ООН в 2007 году и отмечается 2 октября в честь дня рождения Махатмы Ганди, индийского основоположника философии ненасилия.
Всемирный день сельскохозяйственных животных был учрежден в 1983 году с целью защиты прав животных и избавления их от ненужных страданий, примечательно, что он также приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди, пропагандировавшего ненасилие и вегетарианство.
Всемирный день таблицы умножения (World Multiplication Table Day) – в 2020 году этот математический праздник отмечает свой 10-летний юбилей.
Православные праздники 2 октября
В этот день православная церковь почитает день памяти мучеников Трофима, Зосимы, Савватия и Доримедонта, а также благоверного великого князя Игоря, во Святом Крещении Георгия, Черниговского и Киевского.
В народе почитают святых Трофима и Зосима пчельника. В это время люди готовили улья к зимовке и подавали на угощение мед. Трофимовы вечерки считались удачным периодом для выбора невест, женихов и сватовства.
Приметы:
- если на Трофима дует южный ветер – на следующий год будет урожай озимых;
- для крепкого здоровья по утрам ели мед и запивали теплой водой;
- на Трофима не проходит счастье мимо.
- Листья с деревьев опадают – пора ставить ульи в пасеки.
- Если не угостить медом нищего – по приметам, год будет несчастливым.
- Пчелы летки плотно заделывают – будет холод и много снега зимой.
Что нельзя делать:
- Не стоит в этот период принимать важные решения.
- Если перед вами стоит проблема выбора, отложите ее на более подходящее время.
- Не стоит вести переговоры и осуществлять серьезные поступки.
Именинники: Игнат, Давид, Игорь, Константин, Теофил, Трофим и Федор.
2 октября: этот день в истории
1413 – между Королевством Польским и Великим Княжеством Литовским заключена Городельская уния.
1535 – французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге и назвал его Монреалем.
1608 — Иоанн (Ханс) Липперсхей представил голландскому правительству свое изобретение — прототип оптического телескопа.
1836 – Чарльз Дарвин вернулся из 5-летнего кругосветного путешествия, после чего начал развивать свою теорию эволюции.
1928 — в Мадриде основана организация Опус Деи, получившая широкую известность благодаря роману Дэна Брауна “Код да Винчи”.
1997 — официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.
Именинники 2 октября
1869 – Махатма Ганди, индийский политический деятель, философ.
1891 – Иосиф Бокшай, украинский художник живописец.
1914 – Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио.
1948 – Донна Каран, американская модельер, создательница марки Donna Karan New York.
1951 – Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен.
1973 – Андрей Данилко, украинский артист эстрады (Верка Сердючка), певец, автор песен.