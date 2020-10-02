В пятницу, 2 октября, в мире праздную День улыбки, и также вспоминают о жертвах насилия. Профессиональный праздник сегодня у урологов.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно в честь появления в 1963 году символа смайлика.

Международный день уролога – свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники этой сферы ежегодно 2 октября.

Международный день социального педагога – праздник был учрежден в 2009 году на Международной конференции социальных педагогов.

Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence) был установлен под эгидой ООН в 2007 году и отмечается 2 октября в честь дня рождения Махатмы Ганди, индийского основоположника философии ненасилия.

Всемирный день сельскохозяйственных животных был учрежден в 1983 году с целью защиты прав животных и избавления их от ненужных страданий, примечательно, что он также приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди, пропагандировавшего ненасилие и вегетарианство.

Всемирный день таблицы умножения (World Multiplication Table Day) – в 2020 году этот математический праздник отмечает свой 10-летний юбилей.

Православные праздники 2 октября

В этот день православная церковь почитает день памяти мучеников Трофима, Зосимы, Савватия и Доримедонта, а также благоверного великого князя Игоря, во Святом Крещении Георгия, Черниговского и Киевского.

В народе почитают святых Трофима и Зосима пчельника. В это время люди готовили улья к зимовке и подавали на угощение мед. Трофимовы вечерки считались удачным периодом для выбора невест, женихов и сватовства.

Приметы:

если на Трофима дует южный ветер – на следующий год будет урожай озимых;

для крепкого здоровья по утрам ели мед и запивали теплой водой;

на Трофима не проходит счастье мимо.

Листья с деревьев опадают – пора ставить ульи в пасеки.

Если не угостить медом нищего – по приметам, год будет несчастливым.

Пчелы летки плотно заделывают – будет холод и много снега зимой.

Что нельзя делать:

Не стоит в этот период принимать важные решения.

Если перед вами стоит проблема выбора, отложите ее на более подходящее время.

Не стоит вести переговоры и осуществлять серьезные поступки.

Именинники: Игнат, Давид, Игорь, Константин, Теофил, Трофим и Федор.

2 октября: этот день в истории

1413 – между Королевством Польским и Великим Княжеством Литовским заключена Городельская уния.

1535 – французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге и назвал его Монреалем.

1608 — Иоанн (Ханс) Липперсхей представил голландскому правительству свое изобретение — прототип оптического телескопа.

1836 – Чарльз Дарвин вернулся из 5-летнего кругосветного путешествия, после чего начал развивать свою теорию эволюции.

1928 — в Мадриде основана организация Опус Деи, получившая широкую известность благодаря роману Дэна Брауна “Код да Винчи”.

1997 — официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.

Именинники 2 октября

1869 – Махатма Ганди, индийский политический деятель, философ.

1891 – Иосиф Бокшай, украинский художник живописец.

1914 – Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио.

1948 – Донна Каран, американская модельер, создательница марки Donna Karan New York.

1951 – Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен.

1973 – Андрей Данилко, украинский артист эстрады (Верка Сердючка), певец, автор песен.