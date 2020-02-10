Форум Ивент Индустрии 2020 будет посвящен построению отношений на рынке, основываясь на человеческих качествах и ценностях, которые должны стать главным залогом развития событийного рынка будущего.

1500 участников Форума ждут более 80 спикеров, среди которых: основатели лучших ивент-агентств, организаторы самых масштабных фестивалей, концертов и конференций (Love It Rhythm 2019 (Monatik Stadium show), UPark, Atlas Weekend, Z-Games, Leopolis Jazz, Faine Misto, Kyiv International Economic Forum и многих других), самые известные продюсеры страны, рекордсмены Гиннесса и Украины и призеры мировых премий в сфере ивентов. На протяжении трех дней каждый участник сможет посетить 5 тематических залов с интересными темами, выставку ивент-услуг Event Expo, Business meeting room, Training room и освоить ивент-менеджмент в первой школе основ организации событий – Eventology.

В рамках EIF2020 также состоится City Reception Meeting – официальный прием ивенторов (20.02.2020) и традиционные Afterparty 21 и 22 февраля в популярных заведениях Львова.

Форум будет полезен для:

профессионалов и новичков event-индустрии;

организаторов мероприятий различных форматов и масштабов;

независимых участников event-индустрии (креативных и технических специалистов);

руководителей HR/PR/MARKETING департаментов компаний;

агентств и менеджеров в сфере PR, маркетинга, продвижения;

журналистов, блогеров, медиа-специалистов.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Форума: www.eventindustry.com.ua или на сайте официального тикетинг-партнера www.Gastroli.ua

Меняй и формируй индустрию вместе с EIF2020!

Мероприятие в Facebook – https://www.facebook.com/eventindustryforum