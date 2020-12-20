Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине – День чествования пенсионеров и ветеранов МВД, в США – День “Иди колядовать” День сангрии, в Казахстане – День энергетика, в Макао – День основания, в Казахстане – День фельдъегеря, в Беларуси, Армении, Кыргызстане – День сотрудника органов национальной безопасности, в Панаме – День траура, в Мьянме – День Потому Аун Чжао.
Этот день в истории:
1637 – после капитуляции реестровых под Боровицей гетмана нереестрового запорожского казачества Павлюка пленили поляки, а затем казнили в марте 1638.
1753 – в Петербурге издан царский указ о ликвидации таможенной границы между Гетманщиной и остальным Российской империи.
1803 – США формально стали владельцами территории Луизиана, приобретенной во Франции (соответствующий договор подписали Томас Джефферсон и Наполеон Бонапарт, за $ 15 млн. США получили территорию площадью 2.1 млн. Км)
1868 – Во Львове основано Украинское общество “Просвита”.
1880 – В Нью-Йорке на Бродвее загорелись первые электрические огни. Улица получила второе название – Большой Белый Путь.
1892 – американские инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман получили патент на пневматические автомобильные шины. К этому шины делались из монолитной резины.
1906 – впервые “Кобзарь” Тараса Шевченко издан на русском языке.
1938 – американский инженер русского происхождения Владимир Зворыкин, сотрудник компании Westinghouse Electronic Corporation запатентовал два революционных устройства – кинескоп и иконоскоп.
1961 – в Северной Ирландии провели последнюю смертную казнь.
1984 – Компания Bell Labs объявила о завершении разработки мегабитного чипа памяти, который мог хранить более миллиона бит электронных данных – вчетверо больше, чем существующие на то время чипы.
1991 – независимость Украины признали Кыргызстан и Туркменистан.
2000 – парламент Великобритании одобрил клонирование человека, но исключительно в медицинских целях.
2000- в Нидерландах принят закон, разрешающий однополые браки.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь 20 декабря чтит память святого Амвросия, епископа Медиоланского. Известно, что у него был дар чудотворения.
Что сегодня нельзя делать:
В этот день нельзя веселиться, и так до самого Рождества. До 7 января никаких больших праздников нет.
Не стоит сегодня ругаться.
Лучше не брать долг и не унывать.
Именины у Ивана, Нила, Павла, Петра, Сергея, Антона и Михаила.