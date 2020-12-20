20 декабря мир отмечает Международный день солидарности людей, День банковой тусовки, Четвертую воскресенье Адвента.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День чествования пенсионеров и ветеранов МВД, в США – День “Иди колядовать” День сангрии, в Казахстане – День энергетика, в Макао – День основания, в Казахстане – День фельдъегеря, в Беларуси, Армении, Кыргызстане – День сотрудника органов национальной безопасности, в Панаме – День траура, в Мьянме – День Потому Аун Чжао.

Этот день в истории:

1637 – после капитуляции реестровых под Боровицей гетмана нереестрового запорожского казачества Павлюка пленили поляки, а затем казнили в марте 1638.

1753 – в Петербурге издан царский указ о ликвидации таможенной границы между Гетманщиной и остальным Российской империи.

1803 – США формально стали владельцами территории Луизиана, приобретенной во Франции (соответствующий договор подписали Томас Джефферсон и Наполеон Бонапарт, за $ 15 млн. США получили территорию площадью 2.1 млн. Км)

1868 – Во Львове основано Украинское общество “Просвита”.

1880 – В Нью-Йорке на Бродвее загорелись первые электрические огни. Улица получила второе название – Большой Белый Путь.

1892 – американские инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман получили патент на пневматические автомобильные шины. К этому шины делались из монолитной резины.

1906 – впервые “Кобзарь” Тараса Шевченко издан на русском языке.

1938 – американский инженер русского происхождения Владимир Зворыкин, сотрудник компании Westinghouse Electronic Corporation запатентовал два революционных устройства – кинескоп и иконоскоп.

1961 – в Северной Ирландии провели последнюю смертную казнь.

1984 – Компания Bell Labs объявила о завершении разработки мегабитного чипа памяти, который мог хранить более миллиона бит электронных данных – вчетверо больше, чем существующие на то время чипы.

1991 – независимость Украины признали Кыргызстан и Туркменистан.

2000 – парламент Великобритании одобрил клонирование человека, но исключительно в медицинских целях.

2000- в Нидерландах принят закон, разрешающий однополые браки.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 20 декабря чтит память святого Амвросия, епископа Медиоланского. Известно, что у него был дар чудотворения.

Что сегодня нельзя делать:

В этот день нельзя веселиться, и так до самого Рождества. До 7 января никаких больших праздников нет.

Не стоит сегодня ругаться.

Лучше не брать долг и не унывать.

Именины у Ивана, Нила, Павла, Петра, Сергея, Антона и Михаила.