Сьогодні, 20 квітня, у світі відзначають Міжнародний день китайської мови, День вдячності волонтерам, День музичних магазинів.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1653 — Олівер Кромвель розігнав опозицію в англійському парламенті.

1770 — Джеймс Кук відкрив Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія).

1841 — опублікована перше детективне оповідання Едгара По (“Вбивства на вулиці Морг”).

1865 — оголошено про появу безпечних сірників.

1902 — подружжя Кюрі вперше одержали чистий радій.

1918 — Слов’янська група Окремої Запорозької дивізії Армії УНР звільнила від більшовиків місто Слов’янськ на Донеччині.

1938 — в УРСР прийнята постанова про обов’язкове вивчення російської мови у всіх школах.

1940 — у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.

1949 — відкрився I Всесвітній конгрес прихильників миру.

1959 — у СРСР почалася експлуатація нового пасажирського літака Іл-18.

1989 — влада Китаю наказала студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні.

1999 — у вищій школі Літлтона (Колорадо) три підлітки влаштували криваву бійню, убивши після цього себе. 25 людей загинуло і понад 20 поранені.

2000 — у Броварах в житловий будинок влучила тактична ракета, загинули 3 людини, та 5 були поранені.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 20 квітня вшановує пам’ять мучеників Руфіна і Акилини.

Прикмети погоди:

Якщо приморозок, то вродить калина.

Морозно і сонячно в цей день – буде хороший урожай хлібів.

Якщо на небі багато зірок, то в лісі буде багато ягід і грибів.

Сьогодні іменини відзначають: Килина, Данило, Георгій, Серапіон, Юрій, Єгор, Петро, Прокіп, Леон, Агнесса, Чеслав.