Об этом празднике рассказывают #Буквы.

История праздника

Всемирный день ребенка был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году. Праздник направлен на улучшение благополучия детей, а также на укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира.

Именно 20 ноября в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка. С 1990 года во Всемирный день ребенка отмечается годовщина принятия этих основополагающих документов в области защиты прав ребенка.

Всемирный день ребенка является возможностью для защиты прав детей и развития среды, дружественной по отношению к детям во всем мире, путем диалога и активных действий.

Пандемия и дети

В этом году пандемия COVID-19 привела к кризису в области защиты прав ребенка.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) считают, что она может вызвать появление “потерянного поколения” детей-за нестабильной работы ключевых учреждений и рост уровня бедности. В частности, закрытие школ так или иначе повлияло на 572 млн учеников (33 %) в 30 странах мира.

Кроме того, до конца 2020 года, у примерно семи миллионов детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания (прирост в 14 %). Это может привести к появлению более чем 10 тыс. дополнительных случаев детской смертности в месяц в основном в странах Африки и в Южной Азии.