В Польше соблюдение карантина будут проверять при помощи приложения для мобильного телефона. У пользователя будет 20 минут на, чтобы отправить селфи с геометкой. В противном случае в дом наведается полиция.

Об этом в понедельник сообщила Польская полиция.

Ссылку на скачивание приложения сегодня получили все, кто был отправлен на принудительный домашний карантин. В их число входят вернувшиеся в Польшу из-за границы граждане и иностранцы, лица, с подозрением на заражение коронавирусом, а также лица, контактировавшие с зараженными.

В приложении есть возможность заказать продукты питания, лекарства, еду, а также получить психологическую помощь. Оно доступно пользователям смартфонов с операционными системами Android и iOS.

Однако главное предназначение приложения – контроль местонахождения людей, которые находятся на обязательном карантине. Каждый человек должен отправить “селфи” по первому запросу. Запросы отправляются несколько раз в день, на отправку фото с геометкой у пользователя есть 20 минут. В случае, если изображение не будет загружено, приложение отправит повторное напоминание. Если и за этим от пользователя не последуют действия или фото покажется подозрительным, в место жительства отправят наряд полиции.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 749/8 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 23, 2020

“Благодаря геолокации и современной системе сравнения лиц будет известно, что это определенно тот человек и что он проходит карантин в месте, заявленном в форме определения местоположения”, – объяснили в министерство цифризации Польши.

Всего данная мера на сегодняшний день коснется около 100 тыс. людей. Согласно данным полиции, нарушение режима карантина грозит штрафом до 30 тыс. злотых (около 205 тыс. грн).

По информации министерства охраны здоровья Польши, по состоянию на 21:00 понедельника, в стране 749 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Восемь человек погибли.