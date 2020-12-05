В Министерстве охраны здоровье считают, что необходимо вакцинировать за государственные средства всех лиц из группы риска. Это в целом около 20 млн украинцев.

Об этом глава МОЗ Максим Степанов заявил в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

По словам министра, необходимо сделать прививку за счет бюджета всем лицам, находящимся в группе риска.

“Все категории риска это около 20 млн человек. Мы считаем, что их нужно вакцинировать и нужно вакцинировать за счет госбюджета”, — сказал Степанов.

Речь идет о людях старше 60 лет, людях с сопутствующими болезнями, и всех лиц из категорий “по профессиональному признаку” (в их числе педагоги и медики).

“Их надо привить за счет бюджета, и мы считаем, что это будет правильно”, — подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, 26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный проект Государственного бюджета на 2021. В нем есть отдельная статья “Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” в разделе расходов на Министерство здравоохранения. По этой статье предусмотрено выделение 2,6 млрд гривен.

На замечание о том, хватит ли этих средств на вакцинацию, Степанов не дал прямого ответа, однако отметил, что МОЗ закладывало гораздо больше сумму — около 15 млрд гривен.