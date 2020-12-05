Об этом глава МОЗ Максим Степанов заявил в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
По словам министра, необходимо сделать прививку за счет бюджета всем лицам, находящимся в группе риска.
“Все категории риска это около 20 млн человек. Мы считаем, что их нужно вакцинировать и нужно вакцинировать за счет госбюджета”, — сказал Степанов.
Речь идет о людях старше 60 лет, людях с сопутствующими болезнями, и всех лиц из категорий “по профессиональному признаку” (в их числе педагоги и медики).
“Их надо привить за счет бюджета, и мы считаем, что это будет правильно”, — подчеркнул министр.
Как сообщалось ранее, 26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный проект Государственного бюджета на 2021. В нем есть отдельная статья “Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” в разделе расходов на Министерство здравоохранения. По этой статье предусмотрено выделение 2,6 млрд гривен.
На замечание о том, хватит ли этих средств на вакцинацию, Степанов не дал прямого ответа, однако отметил, что МОЗ закладывало гораздо больше сумму — около 15 млрд гривен.
В рамках международного механизма COVAX Украины, как планируется, должна получить бесплатные вакцины против COVID-19 объемом, что примерно равен 20% общей численности населения страны, то есть около 8 млн доз. Однако на каждого человека, которые будет получать вакцину, необходимо две дозы. То есть этого объема хватит на 4 млн граждан.
Кроме того, Украина сейчас находится на финальном этапе подписания договора с американской компанией Pfizer о приобретении вакцины от COVID-19.
Национальная служба здоровья на днях заявила, что 123 млрд гривен, которые предполагается выделить на здравоохранение в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021, не хватит на полноценную борьбу с коронавирусом COVID-19. В частности, денег не хватит и на вакцинацию.