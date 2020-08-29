20% украинцев, у которых диагностировали заражение коронавирусом, нуждаются в госпитализации.

Об этом в интервью “Радио Свобода” рассказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он пояснил, что процент больных коронавирусом COVID-19, нуждающихся в госпитализации, высчитывается из еженедельной статистики, а не с ежедневной.

“Наиболее критичная ситуация (с госпитализацией) в западных областях. В некоторых областях загружены до 60% больничных коек (для пациентов с коронавирусом)…”, – рассказал Степанов.

Он напомнил, что в стране 35 тысяч коек подготовлены для приема больных коронавирусом COVID-19.

“Когда растет количество зараженных – растет количество тех, кто нуждаются в госпитализации. В среднем, у нас до 20% больных на COVID-19 нуждаются в госпитализации”, – пояснил министр.