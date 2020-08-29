Об этом в интервью “Радио Свобода” рассказал министр охраны здоровья Максим Степанов.
Он пояснил, что процент больных коронавирусом COVID-19, нуждающихся в госпитализации, высчитывается из еженедельной статистики, а не с ежедневной.
“Наиболее критичная ситуация (с госпитализацией) в западных областях. В некоторых областях загружены до 60% больничных коек (для пациентов с коронавирусом)…”, – рассказал Степанов.
Он напомнил, что в стране 35 тысяч коек подготовлены для приема больных коронавирусом COVID-19.
“Когда растет количество зараженных – растет количество тех, кто нуждаются в госпитализации. В среднем, у нас до 20% больных на COVID-19 нуждаются в госпитализации”, – пояснил министр.
- По состоянию на утро 29 августа в Украине зафиксировано 2481 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Это рекорд количества новых больных в сутки.