#Буквы собирали факты о событиях этого дня.

20 августа в Марокко празднуют День революции, в Сенегале – День независимости, в Эстонии – День восстановления независимости, а в Венгрии – День святого Стефана (основателя государства).

Всемирный день комара (World Mosquito Day)

Учредителем Дня комара был сэр Рональд Росс, индийский врач и паразитолог шотландского происхождения. Он установил, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles.

В 1902 году Рональд Росс стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие связи между малярией и комариными укусами. В честь этого он предложил отмечать день комара, привлекая внимание к опасному заболеванию.

Всемирный день лени (World Laziness Day)

Это праздник людей, стремящихся бороться со стрессами и синдромом хронической усталости.

Он был учрежден в 1984 году на Фестивале промышленности, торговли и культуры, который много лет проходил в Колумбии.

Последний день фестиваля назвали “Всемирный день лени”. Его участники должны были отвлечься от тяжелых рабочих будней и позволить себе расслабиться.

В этот праздник в Колумбии выносят на улицы кровати, развешивают гамаки, переодеваются в пижамы и целый день демонстративно ничего не делают.

В Черногории проходят соревнования по лежанию на диване. Выигрывает тот, кто сможет делать это дольше остальных участников.

Самой ленивой страной в мире названа Индонезия. Ученые Стенфордского университета в 2017 году провели исследование, где изучали количество шагов в день, которое делают жители каждой страны, и индонезийцы оказались на последнем месте.

Лень может быть сезонной – весной наша производительность снижается из-за авитаминоза. Также лень может быть суточной – речь идет об условном делении на “сов” и “жаворонков”. Первые наиболее производительны в вечернее время, вторые – в утреннее, и заставить их работать не в “свое” время очень сложно.

Православные праздники 20 августа

В этот день православная церковь почитает обретение мощей cвятителя Митрофана, а также чтит память преподобного Пимена.

Другие названия праздника: “Марина”, “Пимен”, “День больных и сирот”. 20 августа полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами.

Пимен Многоболезненный всю жизнь был нездоров. После его прихода в Печерский монастырь, однажды ночью явились к нему ангелы и свершили обряд пострижения в монахи, предупредив, что день выздоровления будет означать его скорую смерть. За три дня до смерти Пимен выздоровел и простился со всей братией. В день кончины Пимена над церковью явилось изображение трех огненных столпов.

Святой Марин, вдохновленный пламенной любовью ко Христу Спасителю, на одном из праздников в идольском капище разрушил жертвенник, стал топтать ногами жертвы и при всех исповедал себя христианином. После жестоких истязаний святой был обезглавлен.

Приметы на Пимена: что нельзя делать

Наши предки говорили, что в этот день можно собрать последний урожай малины. А хозяйки пекли традиционный малиновый пирог. Отсюда и второе название праздника Марины-Малины.

Поминая Пимена Многоболезненного, принято помогать больным, нуждающимся, бедным. В старину верили, что за доброту и щедрость Господь одарит хозяек здоровьем и благополучием.

Начиналась заготовка лекарственных трав.

Приметы:

Аисты собираются улетать 20 августа – к холодной осени.

Зима будет теплой, если на дубах много желудей.

Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро – ожидаем хорошей погоды.

Увидеть летящего аиста сулит счастье, здоровье и хороший урожай.

Если птица сидит на одном месте, это предвещает болезни и даже смерть.

Аист, который стоит на одном месте, к богатому урожаю.

Для девушки увидеть летящую птицу означает скорое замужество.

Что нельзя делать:

Считается, что ночью на улице в этот день запрещено гулять, потому что можно надолго заболеть.

Этот день хорошо подходит для планирования будущего, но плохо – для быстрых решений.

Скоропалительные решения могут привести к крайне негативным последствиям.

Еще в этот день нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться: кричать на них, бросаться камнями и тд. Предки верили, что нарушение этого запрета приведет к пожару.

20 августа: этот день в истории

1619 — Голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.

1667 — опубликована эпическая поэма Джона Мильтона “Потерянный рай”.

1857 — скандал вокруг публикации “Цветов зла”: на Бодлера наложен штраф за “оскорбление общественной нравственности”.

1876 — Резня армян в Турции.

1897 — Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии.

1912 — Томас Эдисон патентует фонограф и электробатарею.

1956 — Начала действовать ядерная электростанция Calder Hall, первая ядерная электростанция Британии.

1969 — The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом Abbey Road. Последней песней, над которой они работали вместе, была I Want You (She’s So Heavy).

Именинники 20 августа

1833 — Бенджамин Гаррисон (ум. 1901), 23-й президент США (1889—1893).

1860 — Раймон Пуанкаре, французский политик, президент Франции (1913—1920).

1921 — Жаклин Сюзанн, американская писательница, автор “женских” бестселлеров.

1992 — Деми Ловато, американская актриса, певица, автор песен.