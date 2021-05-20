Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
325 — римський імператор Костянтин скликав Вселенський собор у Нікеї.
1498 — португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії.
1783 — підписано Версальський мир, що завершував війну між Францією, Англією та Нідерландами.
1809 — Відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва.
1873 — Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси.
1875 — в Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи.
1899 — Джекоб Герман став першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості — він іхав вилицею Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год.
1905 — у Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз.
1927 — американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт.
1961 — засновано Шевченківську премію.
1961 — за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук’яненка до смертної кари, а його товаришів — до різних термінів позбавлення волі.
1980 — на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від’єднання від Канади.
1985 — Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув’язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдат, яких утримували палестинці.
1991 — Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про спрощення виїзду радянських громадян за кордон.
2005 — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем’єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького “Подорожні”, який здобув “Золоту пальмову гілку”.
2009 — у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі “Шахтар” (Донецьк) переграв “Вердер” (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА.
2019 – відбулась інавгурація президента України Володимира Зеленського.
Яке сьогодні церковне свято:
20 травня віряни згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі.
Прикмети погоди:
Йде дощ – вересень буде сонячним і теплим.
Вночі видно червоний місяць – буде дощ.
Ввечері видно веселку – погода буде ясною, а вранці веселка до дощу.
Іменини сьогодні святкують: Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл та Базиль (Василь).