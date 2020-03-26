Не менее 20 тысяч граждан Украины изъявили желание вернуться в страну из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала “Украина 24”.

Кабмин накануне принял решение о закрытии границ для пассажирского сообщения. Комментируя такое решение Кулеба сказал, что за рубежом остаются десятки тысяч граждан, которые хотят вернуться в Украину.

“20 тысяч украинцев – это те, которые изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины. Теперь логистика их возврата будет существенно затруднена. Причина не только в закрытии границы… С 27 марта авиасообщение сворачивают и другие страны”, – сказал Кулеба.

Он настаивает на том, что для тех украинцев, которые будут возвращаться домой из-за границы, нужно ввести жесткий контроль.