Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала “Украина 24”.
Кабмин накануне принял решение о закрытии границ для пассажирского сообщения. Комментируя такое решение Кулеба сказал, что за рубежом остаются десятки тысяч граждан, которые хотят вернуться в Украину.
“20 тысяч украинцев – это те, которые изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины. Теперь логистика их возврата будет существенно затруднена. Причина не только в закрытии границы… С 27 марта авиасообщение сворачивают и другие страны”, – сказал Кулеба.
Он настаивает на том, что для тех украинцев, которые будут возвращаться домой из-за границы, нужно ввести жесткий контроль.
- С пятницы, 27 марта, Украина намерена полностью прекратить пассажирские перевозки через границы страны.