Пограничники обнаружили 20 украинских граждан в пункте пропуска «Порубное», которые пытались попасть в Румынию с поддельными результатами ПЦР-тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Нарушителей задержали в период с 22 по 24 октября.

Все 20 граждан вместе с паспортами, на пункте пропуска, предъявили поддельные справки результатов ПЦР-тестов.

В результате всех предъявителей фальшивых справок – граждан Украины, вместе с сообщениями для внесения в ЕРДР по признакам ст.358 Уголовного кодекса, передали представителям Национальной полиции.

Украинцы, которые приезжают в Румынию, должны иметь результат ПЦР-теста на коронавирус, которому не больше 48 часов. Также обязательное условие – прохождение 14-дневного карантина.

Чтобы приехать в страну менее чем на три дня – достаточно отрицательного ПЦР-теста.

Если же украинец приезжает на более длительный срок – обязан пройти 14-дневный карантин, независимо от того, каков результат ПЦР-теста. После недели карантина, на восьмой день, можно сдать тест повторно, и, если результат будет отрицательный – завершить карантин досрочно, на 10-й день.