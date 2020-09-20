Об этом рассказывают #Буквы.
В Казахстане – День матери, в Китае – День любви к своим зубам, в США – День сырного соуса «Keco», День благодарения жене, День ромового пунша, День пиццы пепперони, День женской дружбы, в Перу, Венесуэле, Уругвае – День свободы выражения мнений, в Таиланде – День молодежи, в Германии – День детей, в Беларуси – День таможенника, в Азербайджане – День нефтяников, в Молдове – День работников сферы социальной защиты населения, в Кыргызстане – День предпринимателя.
Памятные даты 20 сентября
1519 – началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.
1792 – во Франции разрешили разводы.
1866 – в состав Королевства Пруссия вошли Ганновер и Франкфурт.
1870 – завершено объединение Италии.
1917 – канадский парламент предоставил право голоса матерям, женам и сестрам солдат, воюющих на фронте.
1946 – открылся первый Каннский кинофестиваль
1991 – создана Служба безопасности Украины (ныне – СБУ).
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь чтит память игумена Луки Каппадокийского. В народе праздник назвали Луков день.
Что сегодня нельзя делать
Не стоит в этот день признаваться в любви, нельзя свататься;
не стоит также рассказывать о своем хорошем настроении и хвастаться здоровьем.
операции с деньгами лучше не проводить.
Приметы на 20 сентября
Облака молочные – скоро похолодает;
по луку судили о погоде на зиму: много шелухи на луковицах – к морозам.
20 сентября именины у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея и Петра.