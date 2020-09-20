Сегодня, 20 сентября, в Украине празднуют День работника леса, День рекрутера.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Казахстане – День матери, в Китае – День любви к своим зубам, в США – День сырного соуса «Keco», День благодарения жене, День ромового пунша, День пиццы пепперони, День женской дружбы, в Перу, Венесуэле, Уругвае – День свободы выражения мнений, в Таиланде – День молодежи, в Германии – День детей, в Беларуси – День таможенника, в Азербайджане – День нефтяников, в Молдове – День работников сферы социальной защиты населения, в Кыргызстане – День предпринимателя.

Памятные даты 20 сентября

1519 – началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.

1792 – во Франции разрешили разводы.

1866 – в состав Королевства Пруссия вошли Ганновер и Франкфурт.

1870 – завершено объединение Италии.

1917 – канадский парламент предоставил право голоса матерям, женам и сестрам солдат, воюющих на фронте.

1946 – открылся первый Каннский кинофестиваль

1991 – создана Служба безопасности Украины (ныне – СБУ).

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память игумена Луки Каппадокийского. В народе праздник назвали Луков день.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит в этот день признаваться в любви, нельзя свататься;

не стоит также рассказывать о своем хорошем настроении и хвастаться здоровьем.

операции с деньгами лучше не проводить.

Приметы на 20 сентября

Облака молочные – скоро похолодает;

по луку судили о погоде на зиму: много шелухи на луковицах – к морозам.

20 сентября именины у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея и Петра.