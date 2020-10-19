О сообщают #Буквы.
По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, речь Зеленского запланирована после выступлений народных депутатов.
Таким образом, работа парламента начнется в 10:00. Далее до 10:30 будут выступать депутаты и представители фракций и групп.
“После этого – обращение президента. Так понимаю, оно планируется до часа. После этого постановление 4228 (по COVID-19). Кроме того, есть предложение завтра пригласить министра здравоохранения (Максима Степанова) для заслушивания информации о текущем состоянии и борьбы с коронавируса в Украине”, – отметил Разумков.
- В Украине за минувшие сутки, 18 октября, зафиксировано 4766 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Супруга и сын бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заболели коронавирусом.