Президент США Джо Байден повідомив про те, що в країні зробили понад 200 мільйонів щеплень проти коронавірусу COVID-19. Раніше він анонсував, що це вдасться зробити протягом ста днів.

Про це Байден сказав під час брифінгу в Білому домі.

Байден звернув увагу на те, що політики називали його ціль нереальною та занадто амбіційною.

“Сьогодні ми це зробили. Сьогодні ми перейшли через рубіж у 200 мільйонів доз вакцин за 92 дні президентства. Це менше ніж за 100 днів”, – сказав Байден.

За словами президента США, десятки тисяч американців вдалося врятувати завдяки настільки швидкому темпу вакцинації населення.

Байден сказав, що досягнення цієї цілі – це показник “суспільної єдності”.

Він звернув увагу на те, що понад 50% повнолітніх американців вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. До 22 квітня понад 80% американців віком від 65 років отримають хоча б одну дозу вакцини.

Окрім цього, Байден закликав представників малого та середнього бізнесу оплачувати робочий час працівників, які поїдуть вакцинуватися. Це стосується компаній, де менш як 500 робітників. Тобто якщо працівник поїде робити щеплення – цей час буде враховано, ніби він був на роботі (в США погодинна оплата праці, – ред.).

Також компанії та некомерційні організації можуть отримати податковий кредит розміром до 511 доларів за день оплачуваної відпустки для працівника, який поїхав робити щеплення чи вирішив побути вдома через побічні ефекти (висока температура, слабкість та подібні).

19 березня президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація досягне мети в 100 мільйонів вакцинацій проти COVID-19 приблизно на шість тижнів раніше до 100-денного терміну.

25 березня Байден встановив новий план щодо темпів вакцинації проти коронавірусу в країні. За 100 днів його президента збираються вакцинувати 200 мільйонів американців.