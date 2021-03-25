Об этом он заявил во время первой пресс-конференции.
Байден отметил, что он занимает должности президента США на протяжение 65 дней. За этот период вопрос борьбы с пандемией коронавируса – приоритет номер один для его администрации.
Главный вопрос – вакцинация населения.
Первая цель – “100 миллионов вакцинированных американцев за 100 дней” была выполнена раньше срока. Потому Байден установил новую.
“8 декабря я говорил о том, что я хотел бі добиться вакцинации на уровне 100 миллионов в первые 100 дней (президентства, – ред.). На 58 день нам удалось добиться этой цифры. Мы опередили план.
Вторая наша задача – к 100-му дню – вакцинация на уровне 200 миллионов человек. Да, вы правильно поняли – 200 миллионов вакцинаций за первые 100 дней. Я понимаю, что это очень оптимистичные планы, в два раза превышающие то, что мы запланировали. Ни одна другая страна не подошла даже близко к таким цифрам. Я надеюсь, мы сможем этого добиться”, – сказал Байден.
- 19 марта президент США Джо Байден заявил, что его администрация достигнет цели в 100 миллионов вакцинаций от COVID-19 примерно на шесть недель раньше до 100-дневного срока.