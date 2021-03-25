Президент США Джо Байден установил новый план по темпам вакцинации от коронавируса в стране. За 100 дней его президента собираются вакцинировать 200 миллионов американцев.

Об этом он заявил во время первой пресс-конференции.

Байден отметил, что он занимает должности президента США на протяжение 65 дней. За этот период вопрос борьбы с пандемией коронавируса – приоритет номер один для его администрации.

Главный вопрос – вакцинация населения.

Первая цель – “100 миллионов вакцинированных американцев за 100 дней” была выполнена раньше срока. Потому Байден установил новую.

“8 декабря я говорил о том, что я хотел бі добиться вакцинации на уровне 100 миллионов в первые 100 дней (президентства, – ред.). На 58 день нам удалось добиться этой цифры. Мы опередили план.

Вторая наша задача – к 100-му дню – вакцинация на уровне 200 миллионов человек. Да, вы правильно поняли – 200 миллионов вакцинаций за первые 100 дней. Я понимаю, что это очень оптимистичные планы, в два раза превышающие то, что мы запланировали. Ни одна другая страна не подошла даже близко к таким цифрам. Я надеюсь, мы сможем этого добиться”, – сказал Байден.