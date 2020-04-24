В Украине началось производство ПЦР-тестов, первую партию объемом 200 тысяч единиц уже на выходных отправят в регионы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию – это 200 000 тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториям, которые проводят ПЦР-тестирование”, – отметил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

По его словам, на следующей неделе ожидается еще почти 400 000 таких тестов. Производство украинских ПЦР-тестов продолжается, и они также будут распределяться между учреждениями.

Тимошенко также добавил, что на днях в Украину из Китая прибыла большая партия средств защиты для врачей, Министерства внутренних дел, Госпогранслужбы, Вооруженных сил. Это более 360 000 респираторов, более 100 000 костюмов биозащиты, а также 800 000 реагентов для проведения ПЦР-тестов.

“Это очень большой груз. Он был на складе в Украине, распределялся между областями, и уже на днях – вчера и сегодня – он разъезжается по стране, и все наши медики, прежде всего в больницах, которые занимаются борьбой с COVID-19 в опорных больницах, получат эти средства защиты”, – сказал он.

Секретарь Координационного совета подчеркнул, что этих средств хватит на ближайшие 3-4 недели.

“Но закупки не заканчиваются, и в эти выходные мы получим еще одну партию”, – отметил Тимошенко.

Кроме того, Министерство охраны здоровья закупает средства индивидуальной защиты.

“То есть наши врачи уже сейчас обеспечены средствами индивидуальной защиты, и я думаю, что эта ситуация будет становиться еще лучше”, – резюмировал секретарь Координационного совета.