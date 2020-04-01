Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в эфире телеканала “1+1”.
Он рассказал, что в Украину уже вернулись 160 тысяч граждан. Еще порядка 17 тысяч украинцев заявили о том, что хотели бы вернуться в страну.
“Это еще не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи могут вернуться около 200 тысяч граждан”, – заявил он.
Также он отметил, что сейчас на границах очередей нет, украинские пограничники работают оперативно.
Стоит отметить, что украинцы в этом году будут праздновать Пасху 12 апреля (по восточному обряду) и 19 апреля (по западному обряду).
Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиланда вернулись 140 человек, еще 700 — из России.
- В воскресенье в Украину прибыл авиарейс из Вьетнама. Граждан Украины, эвакуированных сегодня из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Украинцы отказались от обсервации, узнав, что она платная. Некоторые из них выбежали из аэропорта с чемоданами.
- Украинцы, которых спецрейсами эвакуируют с Бали через Катар, рассказали, что их угрозами заставили согласиться на принудительную обсервацию стоимость от 169 евро.