В Госпогранслужбе рассчитывают, что накануне праздника Пасхи, 12 и 19 апреля, около 200 тысяч граждан могут вернуться в страну.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в эфире телеканала “1+1”.

Он рассказал, что в Украину уже вернулись 160 тысяч граждан. Еще порядка 17 тысяч украинцев заявили о том, что хотели бы вернуться в страну.

“Это еще не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи могут вернуться около 200 тысяч граждан”, – заявил он.

Также он отметил, что сейчас на границах очередей нет, украинские пограничники работают оперативно.

Стоит отметить, что украинцы в этом году будут праздновать Пасху 12 апреля (по восточному обряду) и 19 апреля (по западному обряду).

Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиланда вернулись 140 человек, еще 700 — из России.