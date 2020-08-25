Львовский полумарафон 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online 22-23 августа объединил на стартах около двух тысяч бегунов в 24 странах мира. Об этом сообщила компания-организатор полумарафона Run Ukraine.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 Львовский полумарафон состоялся в онлайн-формате. Такие забеги проходят без массового старта и столпотворения людей, а значит, не нарушают условий карантина. Все участники 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online в дни мероприятия вышли на пробежку по удобным для себя маршрутам и получили медали на финише.

Благодаря необычному формату Львовский полумарафон можно было пробежать за пределами Львова, и даже за пределами Украины, чем и воспользовались участники, которые из-за закрытых границ не смогли приехать в Украину. Одновременно Львовский полумарафон преодолевали в 24 странах: Украине, Австрии, Азербайджане, Бельгии, Беларусе, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Кубе, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Румынии, Словакии, США, Турции, Чехии, Швеции и Эстонии.

“Да, сегодня не было централизованного старта, но две тысячи бегунов в разных странах объединились, пробежав Львовский полумарафон. Две тысячи людей бежали со Львовом в сердце, где бы они ни были, – поделился генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий. – Массовые старты, которых нам так не хватает, обязательно будут, когда окончится карантин. Но сегодня мы получили незабываемый опыт. Бег объединяет, и он делает это даже на огромных дистанциях. Даже когда мы далеко друг от друга, мы все равно можем бежать вместе”.

Неизменным титульным партнером Львовского полумарафона остается компания “Молокия”.

“Здоровье, правильное питание и спортивный образ жизни являются основными принципами нашей компании. Мы хотим, чтобы украинцы были здоровой нацией, поэтому “Молокия” постоянно поддерживает бегунов и спортивные мероприятия. Сейчас, в период карантина, таких мероприятий очень мало, люди теряют мотивацию заниматься спортом, бросают тренировки. А онлайн-забеги, такие как MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online, поддерживают их в это время. Некоторые люди сегодня впервые вышли на старт и получили свои медали. Мы счастливы, что поддержали их на этом пути”, – рассказала директор по маркетингу компании “Молокия” Юлия Демчик.

Хотя массового старта в центре Львова не было из-за карантинных ограничений, на площади Рынок установили стартовую арку, откуда каждый желающий мог начать свой забег, как на настоящем старте. За два дня тут стартовали и финишировали несколько десятков бегунов, среди которых были тренер и писательница Мари Карачина, участница группы А.Р.М.І.Я. Светлана Сафронова, фитнес-тренер и блогер Роксана Бондаренко.

Несмотря на перевод Львовского полумарафона в онлайн-формат, некоторые бегуны все равно решили пробежать его именно во Львове. Несколько десятков бегунов из бегового клуба Run21 приехали из Киева, чтобы стартовать с площади Рынок, и планируют продолжить своё бегвоое путешествие и другими городами Беговой Лиги Украинских Мейджоров.

К мероприятию присоединились заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко и начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин. Они пробежали по 10 км и получили медали.

Также частью бегового праздника стали известные артисты, блогеры и лидеры мнений. 22-23 августа свои дистанции во время MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online в разных городах преодолели телеведущие Анатолий Анатолич, Александр Попов, Слава Варда, бегунья-киборг Татьяна Воротилина, солист группы “Клей Угрюмого” Максим Дурдас.

5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online в который раз объединил на старте очень разных людей. В забеге приняла участие команда бегового клуба “Рука об руку”, где занимаются дети с диагнозом ДЦП со своими семьями. 10 км пробежал бегун Дима Младший, который уже более 30 лет живет с ДЦП. Также полную полумарафонскую дистанцию (21 км) преодолел спортcмен на инвалидной коляске Дмитрий Васильцов.

Напомним, Львовский полумарафон 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online – это один из пяти этапов беговой лиги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, которая в этом году проходит в онлайн-формате. Бегуны, которые пробегут все пять мероприятий, получат шестую медаль – финишера Беговой Лиги.

Следующий этап Лиги пройдет 19-20 сентября. Им станет Киевский полумарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online.

Организатор — Run Ukraine

Официальный сайт мероприятия – lvivhalfmarathon.org