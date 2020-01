Об этом пишет Vogue.ua.

Так, в Instagram было опубликовано 87,8 миллионов постов с тегом #vegan.

Как сообщает издание The Economist, продажи веганских товаров достигли пика: общие доходы в 10 раз превысили показатели от продаж фастфуда по всей Америке. Кроме того, замена две трети своей пищи веганской может сократить выбросы углерода, связанные с пищевыми продуктами, на 60 %. По данным исследовательской компании Mintel, более половины взрослых в Америке и Великобритании заявляют, что хотят сократить потребление мяса. Хотя сделают ли они это – жу другой вопрос.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, количество мяса, которое потребляют американцы и британцы в день, увеличилось на 10% с 1970 года.

Кроме того, такие компании как KFC, Greggs, Wagamama, Subway и Pizza Hut запускают или же расширяют веганские меню.

Стоит отметить, что на прошедшей церемонии “Золотой глобус” впервые в истории было 100 % веганское меню.

Традиционно, на ужине “Золотого глобуса” подают курицу, но в этом году главный шеф-повар Мэтью Морган решил изменить положение вещей и приготовить полностью веганское меню.

В этом году все звезды кино и телевидения отведали вечером охлажденный суп из золотой свеклы, а затем блюдо из вешенок, брюссельской капусты, моркови и гороховых побегов.

The #GoldenGlobes are all vegan this year, take a look at the menu (mmmm beet soup!) https://t.co/ApYNgC3a8I pic.twitter.com/Nz2XU5Dguo

— Variety (@Variety) 6 січня 2020 р.