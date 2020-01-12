Об этом пишет Vogue.ua.

Так, в Instagram было опубликовано 87,8 миллионов постов с тегом #vegan.

Как сообщает издание The Economist, продажи веганских товаров достигли пика: общие доходы в 10 раз превысили показатели от продаж фастфуда по всей Америке. Кроме того, замена две трети своей пищи веганской может сократить выбросы углерода, связанные с пищевыми продуктами, на 60 %. По данным исследовательской компании Mintel, более половины взрослых в Америке и Великобритании заявляют, что хотят сократить потребление мяса. Хотя сделают ли они это – жу другой вопрос.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, количество мяса, которое потребляют американцы и британцы в день, увеличилось на 10% с 1970 года.

Кроме того, такие компании как KFC, Greggs, Wagamama, Subway и Pizza Hut запускают или же расширяют веганские меню.

Стоит отметить, что на прошедшей церемонии “Золотой глобус” впервые в истории было 100 % веганское меню.

Традиционно, на ужине “Золотого глобуса” подают курицу, но в этом году главный шеф-повар Мэтью Морган решил изменить положение вещей и приготовить полностью веганское меню.

В этом году все звезды кино и телевидения отведали вечером охлажденный суп из золотой свеклы, а затем блюдо из вешенок, брюссельской капусты, моркови и гороховых побегов.



На десерт подавали веганскую версию пирога “Опера” — французского бисквитного десерта, пропитанного кофейным сиропом и слоями ганаша, французского масляного крема с кофе и шоколадом.

Веганство, по мнению ученых, способно уменьшить последствия климатического кризиса на планете.

Нагрузка на сельское хозяйство

Для разведения животных и производства мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов используется порядка 83% мировых сельхозугодий.

Загрязнение воды

Чтобы получить 1 кг телятины, требуется 13 000 литров воды. Чтобы вырастить то же количество кукурузы, достаточно 500 литров. Отходы с ферм зачастую попадают в воду, которую люди используют для стирки, личной гигиены или пьют. А флора и фауна рек, морей, океанов страдает из-за антибиотиков и гормонов, содержащихся в кормовых культурах на фермерских хозяйствах.

Вырубка лесов

Ежегодно человечество теряет лесной массив размером с территорию Волынской, Ровенско и Житомирской областей вместе взятых. Это влияет на климат, ведь именно леса поглощают 45 % углерода, разрушающего озоновый слой. Лес рубят для расширения фермерских угодий.

Парниковые газы

Производство говядины и молочной продукции приводит к выбросу 20% парниковых газов, провоцирующих глобальное потепление. В отдельном исследовании ученые пришли к еще более интересному выводу: если потребление продуктов животноводства свести к нулю, выбросы парниковых газов сократятся на 28%.

Этичный вопрос

Животноводческие фермы производят 570 000 тонн мяса ежегодно — это значит, что по всему миру ежегодно убивают около 12 млрд животных.