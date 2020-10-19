2000+ участников, 12 спикеров, темы DIGITAL-маркетинга

Must visit для предпринимателей и маркетологов готовы освоить новые каналы привлечения клиентов и создать комплексную маркетинговую стратегию.

Спикеры из Fedoriv, Banda, Grape, Vintage, Aimbulance и других крупнейших агентств Украины.

Сразу после регистрации на событие вы попадаете в закрытый Telegram чат, где собраны все участники конференции. Это место, где вы найдете клиентов, партнеров, инвесторов и просто людей, которые знают, могут и хотят развиваться в digital-сфере.

Время взглянуть на современный маркетинг комплексно и без воды или “информации из нету”.

Регистрируйтесь по 31 октября по сниженным ценам: https://digital-forum.com.ua