Первый украинский воркшоп для профессионалов креативной индустрии и тех, кто хочет интегрировать в свою работу нестандартные решения - "НОЧЬ НОВЫХ ИДЕЙ".

Ночь, которая изменит представление о креативе и научит его монетизировать

Главная задача ивента – это расширения сознания и стимуляция креативного мышления.

Кто спикеры?

Это лидеры креативной индустрии СНГ, идеи которых знает каждый

Олег Боднарчук – Автор, режиссёр и продюсер с уникальным творческим опытом: более 5 000 постановок номеров с участием самых ярких звёзд шоу-бизнеса, десятки самых знаковых и рейтинговых телевизионных проектов: “Голос страны”, “Танцы со звёздами”, ” Фабрика звёзд”, “Один в один” и другие, сольные программы для топ-артистов шоу-бизнеса: Филипп Киркоров – “Другой”, Ани Лорак – “Каролина”, “DIVA”, LOBODA – “SUPERSTARSHOW” и другие, постановка для шоу AMERICA GOT TALENT

Михаил Ясинский – продюсер, эксперт в области продюсирования и продвижения звезд шоу-бизнеса, владелец украинской компании Secret Service Entertainment Agency, лидера в области услуг для профессиональных артистов.



Андрей Шатырко – эксперт по продвижению в YouTube и TIK TOK, предприниматель, певец

И это только начало…

Спикеры первой ночи – 5 спикеров, которые изменят ваш подход к креативу и на собственном примере покажут, как создаются грандиозные идеи

Вторая ночь

Спикеры, которые дадут практические инструменты для реализации ваших задач, где вы сможете создавать, выполнять задания, работать в группах и индивидуально

Главный идеолог и спикер форума

Мишель Сайкали

Ведущий мероприятий #top10kiev

Ведущий радио NRJ @nrjukraine

Автор и ведущий радиошоу “Ми-6”

Создатель проекта “Ночь новых идей”

Организатор марафона “ВЕДУЩИЙ НА 360”, где приняло участие более 700 человек

“Наконец-то провести мост между бизнесом и творчеством, идеей и реализацией. И доказать, что креатив, может быть успешным — в каждой сфере жизни. Наша основная цель – это написание идеи каждым участником, которую уже на следующий день они смогут воплотить “ (с) Мишель Сайкали

Билеты и более детальная информация https://nni.com.ua/?utm_campaign=media

Организатор: Melnykova Agency