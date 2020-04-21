Сегодня, 21 апреля, в разных уголках мира отмечают множество праздников, среди которых День прекрасных бульдогов, День трюфелей кешью в шоколаде, День посадки деревьев и не только.

#Буквы разбирались, какие праздники сегодня следует чтить и к каким приметам присмотреться.

21 апреля: какие сегодня праздники

В этот день празднуют: Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

Также сегодня День астрономии.

В этот же день отмечают Международный день цирка.

Помимо этого, 21 апреля человечество празднует Международный день пряника, День чемоданов, День Iron Maiden.

В Италии празднуют День основания Рима, в США – День прекрасных бульдогов, День трюфелей кешью в шоколаде, в Кении – День посадки деревьев, во Вьетнаме – День книги, в Германии – День детского сада, в Казахстане – День службы государственной охраны, в Индонезии – День эмансипации женщин, в Иране – День рождения имама Махди, в Бразилии – День Тирадентиса, в Мексике – День героической защиты Веракруса.

Именинники 21 апреля

Согласно церковному православному календарю, 21 апреля день памяти апостолов Родиона, Агава, Асинкрита, Руфи, Флегонта, Яремы, Якова, Луки, Иосифа, Илариона, Юлии, Ивана, мученика Христодула и Анастасии Патрських; празднование Иверской иконы Божией Матери “Одигитрия”.

В этот день родились такие известные и знаменитые личности:

в 1816 году родилась английская писательница Шарлотта Бронте, автор знаменитых романов “Джейн Эйр”, “Вильєтт”, “Учитель”;

в 1914 году родился украинский актер Владимир Данченко;

в 1935 году родился Александр Муратов, украинский кинорежиссер, киносценарист, поэт, литератор;

в 1947 году родился известный американский рок-певец Игги Поп, один из зачинателей и гуру альтернативного рока;

в 1949 году родилась Джессика Ленґ, американская киноактриса, обладательница двух “Оскаров” (“Тутси”, “Кинг-Конг”);

в 1958 году родилась американская модель и киноактриса Энди Макдауэлл;

в 1978 году родился Юкка Невалайнен, барабанщик в финской симфо-метал-группе Nightwish, а также в финском метал-группе Sethian;

в 1979 года родился Петр Кондратюк, украинский футболист, атакующий полузащитник;

в 1993 году родилась австралийская фигуристка Челтзи Ли.

Также 21 апреля родились украинская певица Анастасия Приходько, шотландский актер Джеймс Макэвой, британский гитарист Роберт Смит.

21 апреля – этот день в истории

В 753 году до н.э. был основан Рим.

В 1782 году король Буддха Йодфа Чулалоке основал новую столицу Сиама, известную как Бангкок.

В 1785 году прошло заседание первого в Канаде суда присяжных.

В 1856 году каменщики и рабочие строек в Мельбурне прекратили работу и прошли маршем от Мельбурнского университета до здания парламента, ратуя за 8-часовой рабочий день. Их акция была успешной, а сами жители города признаны первыми организованными рабочими в мире, добившимися перехода на 8-часовой рабочий день без потери в заработной плате.

В 1908 году попытка американского исследователя Фредерика Кука достичь Северного полюса завершилась провалом.

В 1944 году женщины во Франции получили избирательное право.

В 1960 году новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра. В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.

В 1979 году в столице Украины открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии.

В 1983 году в Британии на смену однофунтовым банкнотам пришли однофунтовые монеты.

21 апреля – церковные праздники

Сегодня продолжается празднование Пасхи, третий день. Согласно церковным постановлениям, в этот день следует соблюдать все установленные ранее запреты и рекомендации. В частности, в этот день нельзя ругаться и желать людям зла.

Также сегодня православные почитают Иверскую икону Божией Матери. Согласно преданию, женщина, владевшая иконой, опустила ее в море, чтобы спасти от иконоборцев.

Спустя несколько дней икону обнаружили на воде около Афона и поставили в местном храме. Но день спустя произошло немыслимое – икона исчезла и нашли ее над воротами. Подобное повторилось несколько раз.

Монахи не могли понять такие сверхъестественные события, пока сама Дева Мария не открыла свою волю святому Гавриилу.

Она сказала, что не желает быть хранимой иконами, а должна быть Хранительницей. Только после этого ее образ оставили над монастырскими воротами.

Приметы на 21 апреля

День ясный, значит, хорошее лето будет.

Овес сей в грязь – будешь князь.

Если ком земли не рассыпается – пахать рано.

Вечер выдался теплым, а ночь тихой – лето будет жарким и сухим.

День солнечный – лето наступит скоро.

Облака и туман – лето будет сырым и неурожайным.

Славяне верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться из источников и пить из них воду.